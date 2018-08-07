Название пермской деревни Чуваки признали самым смешным в России

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-07T11:02:22+03:00

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Есть в России деревни, названия которых, возникающие на дорожных указателях, заставляют улыбнуться проезжающих мимо путешественников - Варварина Гайка, Добрые Пчелы, Недомерки, Красный Слон, Тупица, Пятница. И туристический портал Туту.ру решил провести всероссийский конкурс и определить самое-самое веселое название.

- Сначала лидировала Колбаса из Новосибирской области, затем Мошонки из Калужской, но всех опередила деревня Чуваки из Пермского края. За нее отдали свои голоса более трех тысяч респондентов, - рассказали организаторы конкурса.

Также в десятку самых смешных названий вошли Мошонки, Варварина Гайка, Большой Смердяч, Добрые Пчелы, Дно, Кура-Цеце, Колбаса и Жадины.

Деревня Чуваки находится в Пермском районе, неподалеку от аэропорта.

- Очень приятно, что наша деревня победила в конкурсе, - рассказал заместитель главы Пермского района Владимир Залазаев. – Хотя я считаю, что это название не особо смешное и совсем не оскорбительное, а наоборот, доброжелательное. Мы в детстве так друг к другу и обращались: «Эй, чувак!». Но раз деревня получила такую известность, надо будет этим воспользоваться. Возможно, мы включим Чуваки в маршрут «Золотое кольцо Пермского района», по которому сейчас возим туристов. Ведь Молебка привлекает людей. Пусть и Чуваки станут таким местом притяжения.

Название деревни Чуваки впервые было упомянуто в переписи еще в XVII веке. Основал ее в 1671 году Ивашка Максимов, сын некого Черного из деревни, которая сейчас называется Култаево. Но никаких старинных достопримечательностей там не сохранилось. Восемь улочек, небольшой пруд, деревянная часовня, которую жители строят собственными силами аж с 1980-х годов. Сейчас в деревне живут 198 человек. Большинство из них либо трудятся в сельхозпредприятии «Русь» в Култаево, либо ездят на работу в Пермь. В начале 2000-х годов возле Чуваков проходили гонки по бездорожью «Уральский ухаб», но поскольку рядом проходил нефтепровод, гонки пришлось перенести, а впоследствии их и вообще отменили.