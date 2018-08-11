Жительница Прикамья нашла троих детей, которых разлучили с ней и отправили в США почти 20 лет назад

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-11T10:31:47+03:00

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Известная феминистка Мария Арбатова рассказала на своей страничке в Facebook историю прикамской семьи. По ней снята программа Андрея Малахова «Пусть говорят», которая скоро выйдет в эфир.

По словам Марии Арбатовой, в 1999 году в Очере Пермского края жила семья с четырьмя детьми. Отца семейства уволили с завода и он ушел из дома. Многодетная мать выживала, как могла. Кроме того, она еще оформила опекунство над двумя младшими дочерями.

Однажды она оставила своих детей со своей 13-летней сестрой и уехала по делам в деревню. В дом пришли работники опеки. Под предлогом того, что в доме не хватает еды и по квартире бегают тараканы, всех детей отправили в детдом. Многодетную мать лишили родительских прав, обвинили в алкоголизме.

- Среднее «усыновление на запад» через агентства, как мы помним, стоило 100 000 долларов, которые размазывались по всей коррупционной вертикали, так что четверых здоровых симпатичных деток выгодно продали в США, - пишет Мария Арбатова. - И никого не тронуло, что старшая девочка Софья написала письменный отказ от удочерения и просила вернуть её маме.

О судьбе детей ничего не было известно до 2005 года, до тех пор, когда газета Baltimore Sun не написала о русском сироте Денисе Урицком, которого американские усыновители заморили до смерти голодом так, что в 8 лет он весил 16 килограммов. Это был младший из усыновленных четверых.

- Усыновителей посадили на 22 года, но выпустили через 12, и они поселились на той же улице напротив дома, где истязали мальчика, - возмущается Арбатова.

Оставшихся троих детей разлучили и раздавали по семьям. Их мать пыталась что-то узнать, но ей отвечали про тайну усыновления. Тогда она написала на программу Малахова, и корреспонденты нашли троих выросших детей, которым за 20.

- Один сын, изъятый маленьким, зомбирован на тему бросившей его матери и видеть её не хочет, - уверена Арбатова. - Вторая дочь хочет её видеть, но приехать не смогла. А старшая, та самая Софья, что письменно отказывалась ехать в США, прилетела на крыльях, вцепилась в мать и больше не желает с ней разлучаться. Любопытно, что на программу пришла и подружка Софьи по детдому, оставшаяся на родине, и картинка оказалась не в пользу "американской мечты".

Кроме того, в студии программы присутствовала и женщина из органов опеки, которая забирала детей. Свою вину в произошедшем она не признала.