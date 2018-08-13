2018-08-13T07:28:33+03:00
Общество

Погода на август 2018 в Перми: эта неделя будет дождливой и теплой

Но некоторые ночи будут холодными
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Можем вздохнуть спокойно - лето еще не собирается покидать Пермь. На этой неделе в городе будет тепло, но дождливо.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в понедельник, 13 августа, температура воздуха в городе будет находиться на отметке 26 градусов.

- Ожидается переменная облачность, без осадков, - считают специалисты. - Во вторник, 14 августа, температура воздуха упадет до 22 градусов. Начнутся дожди, которые продолжатся до конца недели. В среду температура воздуха в Перми будет в районе 23 градусов, ветер - юго-западный.

В четверг, 16 августа, столбик термометра будет находиться на отметке 22 градуса. Ожидается сильный дождь и облачная погода. В пятницу, 17 августа, тоже будет тепло и дождливо.

- В выходные температура воздуха будет варьироваться от 17 до 19 градусов, ожидаются постоянные дожди и преимущественно облачная погода, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

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