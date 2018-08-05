Пермяки устроили в квартире прикованного к постели молодого человека рок-концерт

5 Авг. 16:29 2018-08-05T16:30:20+03:00

Чтобы парень мог жить дома с родителями, нужно срочно собрать 250 тысяч рублей

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Антону Воробьеву всего 19 лет, уже несколько лет он сражается со страшной болезнью - миодистрофия Дюшенна. Это заболевание, которое постепенно разрушает все мышцы в организме. Как рассказали в благотворительном фонде "Дедморозим", два года назад болезнь добралась до грудной клетки, и парень не смог самостоятельно дышать.

Антона госпитализировали в палату реанимации - только там был аппарат искусственной вентиляции легких, который теперь дышит вместо Антона. Среди кафельных стен, вдали от уюта и домашнего тепла Антон провел полгода.

Неравнодушные пермяки совершили настоящее чудо и собрали для Антона огромную сумму денег, чтобы купить портативный аппарат ИВЛ, который можно использоваться дома.

Антон до конца жизни будет прикован к постели, но сейчас он живет дома, среди своих родных. А недавно волонтеры устроили для молодого человека незабываемый праздник.

- Если почитать медицинскую карту Антона, можно решить, что концерты - последнее, что ему нужно, - рассказывают в "Дедморозим". - И так и не узнать, что этому молодому парню меньше всего хочется покоя и тишины. Если при этом не иметь представления об аппаратах ИВЛ и людях, которые с ними живут, можно напридумывать себе страшного. И так и не узнать, что с этой медицинской техникой реально жить в обычной квартире в Култаево вместе с котиком, мамой и папой много лет.

Концертной площадкой стала квартира, а любимые рок-песни зазвучали в скромной гостиной. Сплин, ДДТ, Агата Кристи, Цой, Гребенщиков, Алиса, Би-2 пели голосом Саши Ведерникова, который пришел в гости с гитарой и пару часов напролет исполнял мечты парня одну за другой.

- Мы сидели на диване рядом с Антоном и большой компанией на ковре вокруг, - рассказывают волонтеры. - Танцевали, хлопали, выкрикивали «Хэй!», зажигали фонарики в телефонах, как на концертах, собирающих стадионы. Антон иногда округлял глаза. Иногда произносил одними губами слово из песни. Антон не может шевелить ногами и руками, но когда звучали его любимые песни, пальцы и ступни подрагивали, как будто бы мышцы на долю секунды вспоминали, как это - танцевать.

К сожалению, спасти Антона от страшного недуга невозможно, но можно не допустить, чтобы Антон вернулся в больницу. Кроме аппарата ИВЛ, ему постоянно требуются расходные медицинские материалы - трубочки, фильтры. На покупку годового запаса нужно собрать 257 711 рублей.

Дорогие читатели, если вы готовы помочь Антону, способы помощи опубликованы на официальном сайте фонда "Дедморозим" dedmorozim.ru.