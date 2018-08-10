2018-08-10T06:21:58+03:00
Общество

С 15 сентября открываются рейсы из Перми в Калининград

Кроме того, пермяки смогут вылететь до Минеральных Вод, Сургута, Ханты-Мансийска и Когалыма
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Из Перми открываются субсидированные рейсы до Калининграда. С 15 сентября самолеты авиакомпании «ЮВТ Аэро» будут летать в самый западный город России два раза в неделю на самолете CRG-200 вместимостью до 50 человек. Полеты продолжатся до 31 декабря. Продажи билетов начнутся в ближайшее время.

Также пермяки с сентября смогут улететь в Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск самолетами авиакомпании ЮТэйр. В эти города будут летать воздушные судна ATR-72 вместимостью до 70 человек. На сайте авиакомпании указано, что стоимость билетов до Сургута и Когалыма составит 11 270 рублей, до Ханты-Мансийска - 10 270 рублей. В Когалым и Сургут самолеты будут летать по вторникам и субботам, а до Ханты-Мансийска по средам и пятницам.

Напомним, с 17 сентября откроются регулярные авиарейсы из Перми до Минеральных Вод. Самолеты авиакомпании «Победа» будут летать по вторникам и субботам. Полеты будут проходить на самолетах Боинг 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Сейчас на сайте авиакомпании уже начата продажа билетов. Самые дешевые, без провоза багажа, пока можно купить за 2499 рублей, с багажом стоимость билетов - от 4098 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
В Перми осуждена директор управляющей компании, которая задолжала сетевикам 1 млн рублей
В Перми волонтеры вышли на поиски 32-летнего мужчины, пропавшего недалеко от деревни Чуваки
В Перми нанесена первая «вафельная разметка»
Участников Пермского марафона будут кормить пастой четырех видов
Соцсети: В Березниках горел «формальдегидный» дом
Пропавшую в Перми 13-летнюю школьницу нашли
В Прикамье 32-летний молодой человек угнал «пятнашку» и угодил в аварию
В Прикамье у должника арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser
В сентябре запустят 5 новых авиарейсов из Перми
В Перми иномарка вылетела с шоссе Космонавтов и врезалась в столб
В Прикамье юношу, угнавшего автомобиль у дедушки, отправили в воспитательную колонию
В Прикамье все чаще регистрируют брак через портал госуслуг
В Прикамье отметят день рождения легендарного мореплавателя Витуса Беринга
В Перми пропала 13-летняя Дарья П.
План кормозаготовительной кампании в Прикамье выполнен на 71%
В Березниках иномарка сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Прикамье заключенная пожаловалась, что она в колонии похудела до 40 кг
На ТОСЭР «Чусовой» появится два новых резидента
8 августа в Перми наблюдался свадебный бум
6 популярных российских блогеров посетят самые знаковые места Пермского края