С 15 сентября открываются рейсы из Перми в Калининград

СЕГОДНЯ 06:18 2018-08-10T06:21:58+03:00

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Из Перми открываются субсидированные рейсы до Калининграда. С 15 сентября самолеты авиакомпании «ЮВТ Аэро» будут летать в самый западный город России два раза в неделю на самолете CRG-200 вместимостью до 50 человек. Полеты продолжатся до 31 декабря. Продажи билетов начнутся в ближайшее время.

Также пермяки с сентября смогут улететь в Сургут, Когалым и Ханты-Мансийск самолетами авиакомпании ЮТэйр. В эти города будут летать воздушные судна ATR-72 вместимостью до 70 человек. На сайте авиакомпании указано, что стоимость билетов до Сургута и Когалыма составит 11 270 рублей, до Ханты-Мансийска - 10 270 рублей. В Когалым и Сургут самолеты будут летать по вторникам и субботам, а до Ханты-Мансийска по средам и пятницам.

Напомним, с 17 сентября откроются регулярные авиарейсы из Перми до Минеральных Вод. Самолеты авиакомпании «Победа» будут летать по вторникам и субботам. Полеты будут проходить на самолетах Боинг 737-800, рассчитанных на 189 пассажиров.

Сейчас на сайте авиакомпании уже начата продажа билетов. Самые дешевые, без провоза багажа, пока можно купить за 2499 рублей, с багажом стоимость билетов - от 4098 рублей.