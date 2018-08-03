62-летний пермский бездомный стал звездой Instagram

3 Авг. 18:15 2018-08-03T23:14:44+03:00

Это случилось после того, как 18-летняя выпускница школы встретила его на улице

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В Пермском крае появилась новая звезда Интернета – дядя Толя.

Пермяки и пермячки пересылают друг другу ссылки на страничку в Instagram, где появляются все новые фотографии дяди Толи.

Вот он прогуливается за ручку с юной красавицей. Вот демонстрирует новую прическу и подстриженные по моде усы. А вот просто сибаритствует, сидя на диване с философским выражением ухоженного лица.

В Instargam Виолетта выкладывает снимки как ходит с дядей Толей за ручку. Фото: Instagram героини публикации.

До недавнего времени 62-летний пермяк был бездомным и спал, где придется – на вокзале, в подъездах или просто на улице. Но однажды на него обратила внимание выпускница пермской школы, которая случайно проходила мимо с компанией молодых людей. Виолетта Никольская, вчерашняя школьница, не долго думая, сняла для бездомного Анатолия Юрьевича Спиридонова комнату, приобрела смартфон, удобную одежду и собирается провести в новый дом дяди Толи Интернет, чтобы в будущем он сам мог обзавестись аккаунтом в соцсетях. А пока она сама выставляет в Instagram фотографии из жизни дяди Толи.

Анатолий Юрьевич начал следить за происходящим в мире. "Комсомолку" я еще в детстве читал", - говорит он.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Своих папу и маму, а также двух младших братишек и двух сестренок она еще только собирается с ним познакомить.

- Это ведь не прихоть, не баловство с моей стороны, я понимаю, что должна теперь за ним всю жизнь ухаживать, - с жаром говорит Виолетта.

Дядя Толя не знает, как высказать благодарность спасительнице.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как дядя Толя оказался на улице

- У девушек я раньше имел успех, и сам был к ним всегда неравнодушен, - говорит дядя Толя. – Может, из-за этого и оказался на улице? Другие-то просто спиваются, а я к выпивке влечения никогда не испытывал. Ну, еще всему виной, наверное, мои безалаберность да невезение.

В свое время жена, как рассказывает Анатолий Юрьевич, выставила его за дверь, когда он уехал на Курильские острова, на заработки, а вернулся оттуда пустой, без денег.

- Я завербовался на остров Шикотан, работал в рыболовецкой артели, рыбу чистил и потрошил, заработал неплохо, но когда возвращался домой, во Владивостоке у меня украли почти все деньги, - уверяет он. - Когда приехал в Пермь, жена подала на развод, мол, и ради чего я тебя столько времени ждала? Потом жил еще с одной женщиной, а когда она умерла, перебрался к матери. Но она сказала: «Живи пока временно, а квартиру я внуку завещала». Когда мамы не стало, мой племянник собрал мои вещи и вынес за дверь. Сказал, что познакомился с хорошей девушкой и ему надо семью заводить, а в двухкомнатной квартире нам будет тесно.

62-летний Анатолий стал придирчиво следить за своей внешностью.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В июле этого года Анатолий Юрьевич попал в больницу – у него случился микроинсульт. А когда его через 7 дней оттуда выписали, сел он на лавочку во дворике одного из домов и так и сидел, опустив руки. Тут-то к нему и подошла девушка по имени Виолетта.

«Сидел и не мог сообразить, зачем дальше жить»

- Сидел я и не мог сообразить, зачем дальше жить, - признается дядя Толя. – Увезли меня в больницу на «скорой» - какой-то добрый человек увидел, как я завалился в кустах, и позвонил по «03». Первое время не мог даже приподняться на больничной койке, а дней через пять врач мне предложила попробовать пройтись. Я кое-как доплелся босиком до умывальника, у меня ведь даже тапочек не было. А через два дня меня выписали. Я говорю врачам, что некуда мне идти, а они отвечают, мол, а им-то что за дело?

Так выглядел Анатолий Юрьевич до встречи с Виолеттой. Фото: страница в Instagram героини публикации.

- Я как посмотрела в глаза дяди Толи, когда он на лавочке сидел, так сразу почувствовала, что должна ему помочь, - рассказывает Виолетта. – Я, конечно, сначала все обсудила с друзьями, потом с родителями. Меня все спрашивали о том, понимаю ли я, что беру на себя большую ответственность – на всю жизнь? Папа дал немного денег. Что-то жертвуют друзья – после того, как я начала выкладывать фото дяди Толи в Instagram, у меня их становится все больше.

Дядя Толя забывает про все невзгоды в компании молодых помощниц.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для Виолетты и ее подружек дядя Толя готовит вкусный плов

Обычно Виолетта со своей семьей летом ездила отдыхать за границу, но сейчас осталась дома – ей ведь нужно заниматься дядей Толей. А что? Время у нее есть. Школу закончила. Документы в педагогический университет подала – на тренера физического воспитания, она с детства увлекается легкой атлетикой.

В дополнение к телевизору скоро должны появиться компьютер и Интернет.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А вы знаете, что дядя Толя тоже спортом занимался? В юности он ходил в спортивную секцию, прыгал с трамплина, пока не упал и не получил серьезную травму, - говорит она.

В ближайших планах Виолетты – сходить с дядей Толей и оформить пенсию, паспорт у него сохранился, и ей пообещали, что много времени это не займет.

Скоро Виолетта пойдет с дядей Толей проверять его здоровье и оформлять пенсию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А еще нам нужно обойти всех врачей и хорошенько проверить здоровье дяди Толи, - перечисляет она. - Еще друзья обещали помочь подключить кабельное телевидение и Интернет.

- Вот оклемаюсь немного, стану получать пенсию и обязательно свожу Виолетту на природу, за город, рыбку половим, - мечтает Анатолий Юрьевич.

Анатолий Юрьевич говорит, что встреча с Виолеттой это ему награда за все мытарства в жизни.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А пока он готовит для своей спасительницы и ее подружек, которые часто заходят к ним «на огонек», вкусный плов.

Дядя Толя приготовил вкусный плов для Виолетты и ее подружек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я после школы закончил кулинарное училище, и в армии поваром служил, мой плов и солдатам, и офицерам нравился! – не без похвальбы говорит дядя Толя. – Поправлюсь, и попробую устроиться куда-нибудь снова поваром.