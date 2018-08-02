2018-08-03T10:40:34+03:00
Общество

Пермский фермер кормит коров и поросят шоколадом и карамельками

Виктор Смирнов открыл свой бизнес, когда ему было под 50, и теперь за его продукцией стоят в очереди
Андрей МАТЛИН
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"Самая большая лакомка у нас - корова Малинка!" - говорит Валентина Смирнова. Фото: личный архив."Самая большая лакомка у нас - корова Малинка!" - говорит Валентина Смирнова. Фото: личный архив.
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Еще три года назад в хлеву у Виктора и Валентины Смирновых стояла лишь одна буренка Малинка. Местное хозяйство в селе Черновское, где жена работала дояркой, а муж бригадиром механизаторов, разваливалось, и работы не было.

- Летом местные жители стояли вдоль дорог, грибы-ягоды продавали, - говорит Виктор.

Смирновых выручала чудо-корова.

- Малинка давала молока под тридцать килограммов в день, дочки от нее тоже становились удоистыми, вот мы и решили - не продавать телочек, а попытаться вырастить из них свое молочное стадо, - рассказывает Валентина. - Теперь-то у нас 80 молочных буренок и две сотни поросят, выращиваем и бычков на мясо.

- Начинали мы три года назад с трех коров, страшно было ввязываться в бизнес, жене и мне - под пятьдесят, - вспоминает Виктор. - Но все же решились, оформили крестьянско-фермерское хозяйство. Всю выручку тратили на пополнение стада да на корма, экономили, на чем можно.

Вот из-за этой экономии все и произошло.

- Нам позвонили из Удмуртии, из одной торговой компании, и предложили купить корм для животных - всего по 12 рублей за килограмм, - рассказывает фермер. - Сказали, что это отходы кондитерской фабрики. Я еще удивился, мол, как это, коров конфетами, что ли кормить? Но цена соблазнила. Через день нам привезли целую фуру этих отходов - 12 тонн! И сказали: за все - полторы сотни тысяч рублей. Стали выгружать мешки. В одних - шоколадная крошка, в других - вафельная, россыпи мармеладок, карамелек, дробленых пряников.

Шоколадки оказались чудодейственными

Самые большие лакомки в «рогатом» стаде - сама Малинка и ее сынок - бык Яша.

- Малинку жена еще раньше разбаловала, когда она у нас дома стояла, все булочками со сладкой начинкой кормила, - говорит Виктор Смирнов. - Может, из-за этого она и давала больше молока? Ну а бык Яшка готов всех своих подружек растолкать ради шоколадки.

Черный бычок Яша, сын Малинки, когда ест шоколад, забывает про всех своих подруг. Фото: личный архив.

Черный бычок Яша, сын Малинки, когда ест шоколад, забывает про всех своих подруг. Фото: личный архив.

Когда фермеры Смирновы стали кормить коров и поросят шоколадом, то быстро заметили, что дела у них пошли в гору: животные стали расти как на дрожжах.

Буренкам так полюбился шоколад, что 12 тонн сладостей, и года не прошло, стали подходить к концу. И Смирновы заказали еще две фуры.

- Мы посоветовались с главным ветеринаром нашего районного сельхозуправления, он порекомендовал нам давать примерно по две пригоршни сладостей каждой корове в день, а поросятам и телятам - по одной, - говорит Валентина. - Специалист нам объяснил, что от таких калорийных добавок животные должны быстрее прибавлять в весе. Так и вышло.

Телятки, как все детки, любят конфетки. Фото: личный арзив.

Телятки, как все детки, любят конфетки. Фото: личный арзив.

- Стали повышаться привесы, выросли удои, замеры показывали, что и молоко стало жирнее, и его стали охотно брать на молокозаводах, мы воспрянули духом, поняли, что бизнес наш выживет, он и выжил, - говорит Виктор Смирнов. - А потом выяснилось, что и вкус молока стал особенным, каким-то медовым, и мясо получалось с красивыми белыми прожилками, как мраморное. Теперь к нам за молочком и мяском из Перми за 150 километров люди специально приезжают на дорогих джипах. И мы сами пельменями да уральскими пирожками-посикунчиками по окрестным селам торгуем - отрывают с руками. Получается, тот телефонный звонок насчет продажи шоколада был нам словно знак свыше. На счастье.

Сейчас на семейной ферме Смирновых восемь десятков буренок, и все они просто обожают шоколад и карамельки. Фото: личный архив.

Сейчас на семейной ферме Смирновых восемь десятков буренок, и все они просто обожают шоколад и карамельки. Фото: личный архив.

- Смирновы создали в Черновском, в котором сельское хозяйство умирало, уже два десятка рабочих мест, - гордятся в управлении сельского хозяйства Большесосновского района.

Ну как тут не поверишь в чудодейственную силу шоколада?

КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА

- Никакого чуда здесь нет, - объясняет главный районный ветеринар Нурулла Ахмат-Газиров. - В наших уральских травах слишком мало сахаров и полезных углеводов, они чересчур «сухие», и животные от этого страдают - у них и отел хуже, и привесы меньше. Если добавлять сладкое в корм, у коров и поросят повышается аппетит - увеличивается поедаемость кормов, как мы говорим. Для коров достаточно добавить граммов двести сладостей в день, для телят и поросят - по сто граммов. Но можно и в два раза больше - вреда не будет. Конечно, если скармливать шоколад коровам килограммами, у них могут начаться проблемы с желудком, как у любого сладкоежки. Да и слишком накладно это будет.

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