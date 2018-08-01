Пермский край в числе пятнадцати самых криминальных регионов России

1 Авг. 12:06 2018-08-01T15:21:24+03:00

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Пермский край входит в пятнадцать самых криминально опасных регионов России, по количеству зарегистрированных преступлений мы занимаем 14 строчку антирейтинга.

- В целом криминогенная обстановка в Пермском крае традиционно не простая, - сказал на своей первой пресс-конференции в Перми новый прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. – Конечно, мы отмечаем, что уровень преступности постепенно снижается, но эти данные не утешают. По количеству убийств и причинению тяжкого вреда здоровью мы остаемся в лидерах по Приволжскому федеральному округу.

Одна из серьезных проблем, по мнению Андрея Александровича, - алкоголизация населения. Растет число бытовых преступлений, в том числе особо тяжких, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

- Особое внимание нужно уделить подростковой преступности, а также вопросам, касающимся безопасности наших детей, - отмечает Андрей Юмшанов. – Даже просто как человека меня очень беспокоит статистика, которая говорит о том, что в крае зарегистрировано полторы тысячи преступлений, где потерпевшими являются дети. Вспомните хотя бы вопиющий случай в Краснокамске (мама заморила свою 14-летнюю дочь голодом, - Ред.).

По словам прокурора Пермского края, в первую очередь нужно начать с того, чтобы модернизировать систему профилактики преступлений.

- Современные дети совсем другие, очевидно, что система профилактики уже не эффективна, - говорит Андрей Александрович. - Методы работы должны меняться, и совместно с краевым правительством нам предстоит сделать для этого серьезные шаги.

Прокуратура - это структура, которая работает для людей

Андрей Юмшанов работает прокурором Пермского края всего месяц. В разные годы она проходил службу в прокуратуре Кировской области, работал в генпрокуратуре РФ. Последнее место службы - должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

- Я выступаю за информационную открытость нашего ведомства и призываю к этому своих коллег, - сказал журналистам Андрей Юмшанов. – Люди должны знать, как работает государственный аппарат, а прокуратура – это та структура, которая работает для людей. Любая критика – это повод, чтобы дополнительно посмотреть, все ли правильно мы делаем.

- Какие направления работы для вас наиболее приоритетны на сегодняшний день, - спросили журналисты.

- Пермский край – очень большой и серьезный регион, с уникальной историей и инфраструктурой. Наша задача – обеспечить четкую правовую основу для эффективного развития региона. Основа этого развития – человек, он должен чувствовать себя комфортно и уверенно. Вовремя получать заработную плату, медицинскую помощь, образование. То есть главное для нас - забота о социальных правах человека.

По словам прокурора, уже удалось добиться положительной динамики по выплате задолженности заработных плат. Официальный долг на сегодня – 9 миллионов рублей, но это лишь верхушка айсберга. Цифры в реальности – не менее 200 – 300 миллионов рублей.

Еще один вопрос, взятый на контроль прокурором Пермского края – вопросы жилищно-коммунального комплекса.

- Продолжается подготовка к новому отопительному сезону, в некоторых территориях есть серьезные проблемы, - говорит Андрей Александрович. – И мы намерены принимать принципиально жесткие меры, чтобы не допустить срывов. Кроме этого, идет работа по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Одновременно собираюсь серьезно вникнуть в тему тарифов за коммунальные услуги.