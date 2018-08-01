2018-08-01T15:21:24+03:00
Общество

В Пермском зоопарке впервые показали трех снежных барсят, родившихся 7 мая

Скоро их можно будет посмотреть в летнем вольере [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Котята у снежного барса крупные, в руках еле удержишь.Котята у снежного барса крупные, в руках еле удержишь.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

До недавнего времени три маленьких барсихи-девочки, которые родились у барсихи Весляны 7 мая, сидели с мамой на карантине – в тесной «детской комнате», в которой даже окошек не было.

- Снежные барсы живут высоко в горах, выше 3 километров, где практически нет никаких инфекций, поэтому у них ослабленный иммунитет, - объясняет ученый-секретарь Елена Бурдина причины почти трехмесячной изоляции «снежных кошечек». – Мы барсят даже взвешивать не стали, но они быстро прибавляют в весе – съедают почти по килограмму мяса в день каждая, это не считая маминого молочка.

Первые шаги в летнем вольере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первые шаги в летнем вольере.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот, наконец, - волнующий момент. Служительницы зоопарка на руках выносят на свет божий – в летний вольер – трех пятнистых кошек. Они их с трудом удерживают: у каждой – крупная голова, мощные когтистые лапки. Барсихи щурятся на августовском солнышке. Потом их опускают на травку. Они поначалу робеют, жмутся друг к дружке, но потом осваиваются и начинают карабкаться на груду сложенных в вольере камней: бегать по скалам – привычное занятие для снежных барсов.

Поначалу барсята робели и жались друг к дружке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поначалу барсята робели и жались друг к дружке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторое время спустя осторожно выходит в вольер из «детской» и барсиха Весляна. Она заметно нервничает, но потом успокаивается, увидев детенышей, с которыми раньше не расставалась ни на минуту. Чуть погодя все семейство утягивается обратно в «детскую».

Поняв, что с детенышами все в порядке, Весляна стала разгуливать по вольеру по-хозяйски. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поняв, что с детенышами все в порядке, Весляна стала разгуливать по вольеру по-хозяйски.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Как и маме-Весляне мы дадим девочкам имена по названиям прикамских речек, - говорит Елена Бурдина. – Мы договорились так всех наших барсов называть. Правда, их папу зовут Снежек, но это имя ему еще в Чехии дали, откуда он родом.

Папа-барс Снежек не проявил интереса к потомству. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Папа-барс Снежек не проявил интереса к потомству.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Барсиха Весляна – пермячка. Она родилась в Пермском зоопарке в 2010 году, и это у нее уже третье потомство.

- Рождение снежных барсов в зоопарках – редкость, это всегда событие, - говорит Елена Бурдина. – В мире насчитывается не больше сотни пар, у которых в неволе могут родиться котята, а всего их в зоопарках – меньше пятистот снежных барсов, в природе тоже немного – около 7,5 тысяч.

В вольере устроили стенку из сложенных камней, которые должны напоминать скалы, где обычно живут снежные барсы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В вольере устроили стенку из сложенных камней, которые должны напоминать скалы, где обычно живут снежные барсы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так что пермякам повезло: они смогут в ближайшее время наблюдать сразу за пятью пятнистыми ирбисами, как еще называют снежных барсов - до полутора лет народившиеся три барсихи-девочки будут при мамке, никуда из Перми не уедут.

Любопытные обезьяны в соседнем вольере залезли на сетку, чтобы лучше разглядеть детенышей барса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любопытные обезьяны в соседнем вольере залезли на сетку, чтобы лучше разглядеть детенышей барса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Через несколько дней барсята освоятся и будут охотно выходить в вольер, чтобы порезвиться, поиграть на просторе, а Весляна будет за ними внимательно наблюдать, - говорит Елена Бурдина. – Так что посетители смогут посмотреть на семейство снежных барсов.

Счастливое семейство на отдыхе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Счастливое семейство на отдыхе.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тут же рядом, в соседнем вольере, прогуливается и папа-барс Снежек. Барсы-самцы никогда не проявляют интереса к потомству и нередко даже нападают на детенышей, поэтому он будет сидеть отдельно, сам по себе.

В Пермском зоопарке впервые показали трех девочек-барсят, родившихся 7 мая.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Уголовное дело пермского экс-депутата Владимира Нелюбина передано в суд
Полицейские задержали 20-летнего парня и его 32-летнюю девушку, которые грабили прохожих в Перми
В Прикамье в день ВДВ выявлено 50 случаев продажи алкоголя
В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»
На трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек
Житель Прикамья погиб в аварии на границе Свердловской области
В Прикамье фура улетела с горы и врезалась в легковушку
В Прикамье за служебный подлог осудят главу сельского поселения
МЧС предупреждает о сильных дождях, ветре и грозах в пятницу
В Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей
Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд
Американский защитник «Пармы» ушел в клуб НБА «Даллас Маверикс»
На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце
Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, получивший 2,5 года колонии-поселения за избиение DJ Smash, скоро вновь окажется на скамье подсудимых
Торговый центр «Кит», находящийся в Мотовилихинском районе Перми, снова откроется
В Прикамье отмечается снижение подростковой преступности
Пермскую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха
Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада
Житель Пермского края лишился иномарки из-за долгов
В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского
В Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором
Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей