В Пермском зоопарке впервые показали трех снежных барсят, родившихся 7 мая

1 Авг. 10:55 2018-08-01T15:21:24+03:00

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До недавнего времени три маленьких барсихи-девочки, которые родились у барсихи Весляны 7 мая, сидели с мамой на карантине – в тесной «детской комнате», в которой даже окошек не было.

- Снежные барсы живут высоко в горах, выше 3 километров, где практически нет никаких инфекций, поэтому у них ослабленный иммунитет, - объясняет ученый-секретарь Елена Бурдина причины почти трехмесячной изоляции «снежных кошечек». – Мы барсят даже взвешивать не стали, но они быстро прибавляют в весе – съедают почти по килограмму мяса в день каждая, это не считая маминого молочка.

Первые шаги в летнем вольере.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И вот, наконец, - волнующий момент. Служительницы зоопарка на руках выносят на свет божий – в летний вольер – трех пятнистых кошек. Они их с трудом удерживают: у каждой – крупная голова, мощные когтистые лапки. Барсихи щурятся на августовском солнышке. Потом их опускают на травку. Они поначалу робеют, жмутся друг к дружке, но потом осваиваются и начинают карабкаться на груду сложенных в вольере камней: бегать по скалам – привычное занятие для снежных барсов.

Поначалу барсята робели и жались друг к дружке.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Некоторое время спустя осторожно выходит в вольер из «детской» и барсиха Весляна. Она заметно нервничает, но потом успокаивается, увидев детенышей, с которыми раньше не расставалась ни на минуту. Чуть погодя все семейство утягивается обратно в «детскую».

Поняв, что с детенышами все в порядке, Весляна стала разгуливать по вольеру по-хозяйски.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Как и маме-Весляне мы дадим девочкам имена по названиям прикамских речек, - говорит Елена Бурдина. – Мы договорились так всех наших барсов называть. Правда, их папу зовут Снежек, но это имя ему еще в Чехии дали, откуда он родом.

Папа-барс Снежек не проявил интереса к потомству.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Барсиха Весляна – пермячка. Она родилась в Пермском зоопарке в 2010 году, и это у нее уже третье потомство.

- Рождение снежных барсов в зоопарках – редкость, это всегда событие, - говорит Елена Бурдина. – В мире насчитывается не больше сотни пар, у которых в неволе могут родиться котята, а всего их в зоопарках – меньше пятистот снежных барсов, в природе тоже немного – около 7,5 тысяч.

В вольере устроили стенку из сложенных камней, которые должны напоминать скалы, где обычно живут снежные барсы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так что пермякам повезло: они смогут в ближайшее время наблюдать сразу за пятью пятнистыми ирбисами, как еще называют снежных барсов - до полутора лет народившиеся три барсихи-девочки будут при мамке, никуда из Перми не уедут.

Любопытные обезьяны в соседнем вольере залезли на сетку, чтобы лучше разглядеть детенышей барса.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Через несколько дней барсята освоятся и будут охотно выходить в вольер, чтобы порезвиться, поиграть на просторе, а Весляна будет за ними внимательно наблюдать, - говорит Елена Бурдина. – Так что посетители смогут посмотреть на семейство снежных барсов.

Счастливое семейство на отдыхе.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тут же рядом, в соседнем вольере, прогуливается и папа-барс Снежек. Барсы-самцы никогда не проявляют интереса к потомству и нередко даже нападают на детенышей, поэтому он будет сидеть отдельно, сам по себе.