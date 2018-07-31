Пермяк попросил через портал «Управляем вместе» помочь ему покрасить детскую площадку, а ее пригрозили снести

31 Июль 15:22 2018-07-31T15:57:32+03:00

Его предупредили: если качели и карусели не будут выкрашены и отремонтированы до 1 ноября, площадку демонтируют [видео]

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34-летний пермяк Олег Паршиков летом этого года задумал отреставрировать детскую площадку, которая находится возле дома на улице Докучаева, 22, где он живет с женой и двумя сынишками.

Олег Паршиков родился в Эстонии, но теперь он патриот Пермского края. Фото: личный архив.

Площадка эта весьма популярна у окрестной детворы. В отличие от обычных мини-площадок с одной-единственной горкой и качельками, она занимает почти десять соток, которые засыпаны чистым песком и огорожены оградкой. Ее построили еще в советские времена: дети с удовольствием залезают в решетчатую ракету, крутятся на вертящемся земном шаре, качаются на качелях, катаются на карусели, подтягиваются на турниках.

На эту площадку стекается ребятня чуть ли не со всего микрорайона.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На нее каждый день приходят играть десятки детей со всего микрорайона «Пролетарский», а в учебное время и из соседней школы, - объясняет Олег. –Здесь множество аттракционов, которые нравятся ребятне. Но краска на качелях, каруселях и других игровых конструкциях облупилась от времени. Вот мы с женой Анной и решили, что нужно ее подновить. Разослали письма по магазинам с просьбой помочь с лакокрасочными материалами, с кистями. Написал я и на портал краевого правительства «Управляем вместе». Сообщил, что на площадке, которая стоит на городской земле, все конструкции требуют покраски. На этом портале ведь обещают, что с его помощью жители могут принять участие в благоустройстве родного края.

Большая детская площадка занимает почти 10 соток.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власть отреагировала оперативно

Реакция на это обращение на портале «Управляем вместе» последовала незамедлительно.

- К нам на площадку прибыли чиновники – первый замглавы Дзержинского района, начальник отдела ЖКХ райадминистрации, представители нашей управляющей компании, - рассказывает жена Олега Анна, - Муж был на работе, он работает инженером-конструктором, и к ним вышла я. Прибывшие стали осматривать игровые конструкции и задавать разные вопросы. «А почему качели и карусели не покрашены? – спрашивали они. – А не запнется ли вот об эти бетонные блоки-опоры ребенок, когда будет тут играть? А почему потрескались скамейки вот на это аттракционе?»

Чиновникам не понравилось, что подшипник у этого крутящегося шара скрипит, но его уже починили.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Через некоторое время жильцам передали акт, в котором были перечислены все недочеты, обнаруженные комиссией на площадке.

- Нам сказали, что если они не будут устранены до 1 ноября – детскую площадку демонтируют, - говорит Олег Паршиков.

Ребятишки любят прыгать с крутящегося шара в песок, которым уже засыпали бетонные опоры.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В официальном документе скрупулезно перечислено: качели, ракета, полусфера металлическая – не покрашены или плохо покрашены. Их бетонные основания выступают над поверхностью земли, так что о них можно запнуться. Подшипник крутящегося шара скрипит и мешает спать жителям дома.

У этой ракеты проверяющим не понравились острые края крыльев. Жильцы собираются обтянуть их резиной.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Анна и Олег потрясены! Ведь они и написали на портал, чтобы им помогли благоустроить эту площадку! Но вместо этого чиновники обещают все снести подчистую, если жители сами не найдут выход.

Денег на ремонт площадок нет

Я с детства люблю качаться на качелях!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я чиновникам говорила, что мы-то просили помощи, а не угроз, думали, они помогут нам хотя бы с краской, - пожимает плечами Анна. - А мне сказали, что денег на ремонт нашей детской площадки нет.

- В бюджете Перми, действительно, не заложены средства на ремонт детских площадок, - сообщила начальник отдела ЖКХ администрации Дзержинского района Алла Богданова. - Речь о том, что эту площадку демонтируют в ближайшие дни, не идет. Но какой-то из близлежащих домов должен взять ее на свое содержание и содержать за свой счет. Так что собственники жилья сами должны решить, нужна им детская площадка или нет, на это у них еще есть время.

Я плыву на пароходе!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краски и кисти жильцы приобрели сами

Олег и Анна начали устранять перечисленные чиновниками недостатки своими силами.

- Краски и кисти мы уже приобрели, и уже кое-что покрасили - одна из торговых сетей откликнулась на нашу просьбу, и нам выделили сертификат на 3 тысячи рублей, да еще соседи скинулись, - говорит Анна. - Муж заменил, где нужно, скамеечки на новые, разобрал и смазал подшипник полусферы, мы начали засыпать бетонные опоры конструкций песком, который привезли. Но теперь у нас нет уверенности, что даже если мы устраним все недостатки, нашу детскую площадку не демонтируют.

Вход на детскую площадку охраняют деревянные скульптуры. Уберегут ли они ее?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зачем Олег Паршиков вообще ввязался в историю с приведением в порядок детской площадки?

- Я родился в Эстонии, а когда мне было 12 лет, когда в конце 1990-х годов там началось деление людей на «граждан» и «не граждан», родители переехали в Пермский край, - говорит он. - Мне вспоминается из детства – люди выходят и подстригают газоны возле своих многоэтажек, мастерят качельки для детей, и это считается нормой. Ведь твой дом это не только твоя квартира, это все, что вокруг нее, разве нет? Здесь растут два наших сына, им тут жить. Поэтому я регулярно кошу траву вокруг дома, мы с женой сажаем кусты и цветы возле него. Теперь вот детскую площадку решили подновить. Что в этом плохого?