В Перми сносят "блошиный рынок"..

30 Июль 16:17 2018-07-31T14:01:57+03:00

На площадке за Центральным рынком, где два десятилетия торговали старьевщики, может разместиться только парк или сквер и больше ничего [видео]

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Сварщики режут на куски каркасы торговых рядов. Грузовики с кранами поднимают тросами металлические павильоны. В мусорных контейнерах валяется нераспроданные одежда и обувь. Кругом громоздятся мешки, ящики и коробки с товаром.

Павильоны предложили убрать в трехдневный срок, иначе их увезут на штрафстоянку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владелец лотка с антиквариатом стоит в растерянности.

- Выбросить жалко, а куда я теперь это все дену? - разводит он руками и показывает на старинный самовар, который грустно сияет латунными боками.

На "Блошином рынке" можно было купить старинные самовары, виниловые пластинки, медные подсвечники, сверла советского производства - то, что сейчас не выпускается.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Продавцы говорят, что заранее их никто не предупредил о закрытии торговых рядов.

- В субботу нас как оглушили, говорят, чтобы до понедельника все тут снесли, иначе увезут на штрафстоянку! - утирает слезы предпринимательница Татьяна. - А я на этом рынке восемнадцать лет одеждой торгую, что буду делать теперь, не знаю.

Пермяки называли это место, расположенное за Центральным рынком, «барахолкой». Здесь можно было «прибарахлиться» - приодеться за копейки или по дешевке купить что-то, чего не найдешь в обычном магазине. Старинные фотоаппараты, швейные машинки «Зингер», медные подсвечники, фарфоровые статуэтки, виниловые пластинки, редкие книги, картины малоизвестных авторов и много чего еще.

Люди пакуют не проданный товар, многие не знают, куда его девать.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас эту площадку перевели в зону парков и скверов, торговать здесь больше нельзя.

- Обустройство парка на этом земельном участке в ближайшее время не предусмотрено, - сообщил заместитель главы Ленинского района Перми Александр Власов. - Это теперь зона зеленых насаждений, которая предназначена для организации отдыха и досуга населения. О том, что с арендатором не будет продлен договор, была известно еще в феврале, так что он заранее мог оповестить об этом продавцов.

83-летняя Мария Евгеньевна торговала на рынке куклами, чтобы содержать парализованного сына.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я как услышал, что рынок сносят, сразу поехал сюда, - разговорился с нами молодой человек по имени Алексей. - Здесь можно было купить сверла советского производства, они на порядок лучше, чем те, которые сейчас продают. Хотел сделать запас, да опоздал, продавец уже съехал.

Чьи это мешки и что в них лежит - никто не знает.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы действительно продавали много дефицитного режущего инструмента, их еще в советское время выпускали - сверла, резцы, фрезы, - говорит продавец Елена. - Больше таких нигде нет, и где мы сейчас ими будем торговать, не знаю.

Товар увозят на тележках, на велосипедах - публика здесь торговала небогатая.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На «блошином рынке» можно было взять «мастер-класс» - например, научиться затачивать ручную пилу или насаживать топор на обух.

- Многие просили научить их отбивать косу-литовку, сейчас эти косы снова входят в моду у дачников, - говорит пенсионер Валерий Николаевич. - За небольшую плату ремонтировал людям бензопилы, продавал для них запчасти.

Тот товар, который не смогли увезти торговцы, выбросили в мусорные баки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Остаться без работы для Валерия Николаевича - катастрофа. Он опекун 11-летней внучки Ирины и 9-летнего внука Саши, родителей у детей нет.

- На пенсию я их двоих не потяну, - переживает мужчина. - Нас, пенсионеров, тут несколько десятков подрабатывало, теперь мы лишились приработка.

Многие пенсионеры говорят, что будут теперь торговать вот так - нелегально, на прилегающих улицах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А 83-летняя Мария Евгеньевна подрабатывала на рынке, чтобы содержать парализованного сына.

- Я сюда приносила что-то из одежды, кукол старых, глядишь, полсотни рублей в день и заработаешь, - рассказывает бабушка. - Я с 15 лет на заводе имени Дзержинского работала и заработала пенсию в 16 тысяч рублей. Но вдвоем без лишней копейки выжить будет сложно.

КОММЕНТАРИЙ ДИРЕКТОРА РЫНКА

Для многих это вопрос выживания

- Люди плачут, требуют от меня объяснений: мол, куда им теперь деваться, - говорит владелец «блошиного рынка» Владимир Кирин. - В выходные даже митинг организовали и потребовали провести собрание, а что я им скажу? Я и сам ничего не знаю. Я эту площадку в два с половиной гектара отсыпал еще в 2000 году, раньше тут было болото. Три года назад из администрации Перми мне прислали уведомление о том, что арендная плата увеличивается с 1,3 до 5,4 миллионов в год.

Нам предложили освободить земельный участок в трехдневный срок, но альтернативы не предложили.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В субботу представители администрации Ленинского района объявили нам, что зонирование участка было изменено. Вместо земли для общественно-деловых целей это теперь зона скверов и парков, поскольку рядом протекает речка. И предложили освободить участок в трехдневный срок. Никакой альтернативы нам не предложили. Считай, две сотни человек остались без работы. Для многих это вопрос выживания.