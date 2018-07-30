В страшной аварии под Березниками погибли учительница математики, ее муж и мама

30 Июль 14:30 2018-07-31T14:01:57+03:00

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- Не передать словами ту благодарность, которую мы к вам испытывали, Светлана Анатольевна! - пишет бывшая ученица гимназии №9 города Березники. - Спасибо не только за уроки алгебры и геометрии, но и за уроки жизни, которые нам пригодились как нельзя кстати.

Жуткая авария, в которой погибла целая семья, произошла в субботу, 28 июля, на трассе Пермь - Березники. В тот день на улице шел сильный дождь, поэтому асфальт на дороге был сырым и грязным. Учительница математики гимназии №9 Светлана Шестакова вместе с мужем Владимиром и матерью Галиной Васильевной возвращались домой с дачи. За рулем их Ford Focus сидел Владимир Шестаков.

На кадры с места ДТП страшно смотреть. Фото из паблика "Типичные Березники"

- По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения, - сообщили в правоохранительных органах. - Легковушка врезалась в другую иномарку, тоже Ford, которую отбросило на другое авто.

Также участниками ДТП стали два грузовых автомобиля, которые пытались уйти от столкновения.

Уже через несколько часов после аварии в социальных сетях появились первые фото с места трагедии: повсюду кровь, покореженные детали от авто, у одной из иномарок отлетел двигатель. В ДТП погибли все, кто находился в иномарке, вылетевшей на встречку. Два человека из другой иномарки все еще находятся в реанимации.

Удар был такой силы, что от машины отлетел двигатель. Фото Андрея Козлова из "ВКонтакте"

57-летняя Светлана Шестакова проработала учителем двадцать лет. Ее любили все - и педагоги, и ученики.

- Я до сих пор как в трансе хожу, не могу работать, - говорит директор гимназии Лариса Николаевна. - Светлана Анатольевна только в пятницу вернулась из Турции, возила на море внучку. Потом сразу поехала с мамой на дачу, помочь в огороде. Не верю, это страшная потеря. Наша коллега всегда была такая открытая, честная, порядочная.

Сын Светланы Шестаковой, Олег, рассказывает, что в тот роковой вечер приехал к родителям в гости. Молодой человек живет в Перми.

- Их не было довольно долго, - вспоминает Олег. - Я начал звонить отцу, маме, но телефоны были выключены. В соцсетях я наткнулся на информацию об аварии и поехал в полицию. Там мне сказали, что все погибли.

В социальных сетях бывшие и нынешние ученики Светланы Анатольевны вспоминают, каким потрясающим учителем она была.

- Спасибо вам, Светлана Анатольевна, за ваш труд, за ваше терпение, за ваш юмор! - пишет одна из учениц. - Прошло 8 лет, а ваши уроки алгебры и геометрии мы вспоминаем до сих пор!

Похороны состоятся в среду, 1 августа.