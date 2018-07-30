Как заслуженный нефтяник реновацию наблюдал

30 Июль 14:22 2018-07-31T14:30:02+03:00

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Дефицит рабочих кадров в Прикамье - вопрос на сегодняшний день актуальный. Не удивительно, ведь еще каких-то лет десять назад образовательные учреждения готовили специалистов по накатанной программе, игнорируя требования современного мира. А руководители предприятий переманивали лучшие кадры друг у друга. Решить такую проблему помогло дуальное образование - колледжи встали на путь перерождения, и перестройка учебного процесса помогла взращивать подготовленные кадры.

Реновация образования

Илья Туктакиев окончил в этом июле краевой политехнический колледж в Чернушке. Шел туда с осознанным желанием получить диплом специалиста разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

- Специальность такую я выбрал, потому что она перспективная в нашем районе и колледж у нас очень хороший.

Илья - один из 8 студентов, окончивших чернушинский колледж с отличием. На выпускном он вместе со своими однокурсниками получил красный диплом из рук Олега Третьякова, представителя Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генерального директора «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

Познакомившись в начале июля лично с будущими работниками своего предприятия, в конце месяца он наведался в Чернушку снова, чтобы узнать у приемной комиссии, как проходит набор студентов и показать заслуженному ветерану нефтяного дела и бывшему руководителю «ЛУКОЙЛа-Пермнефть» Анатолию Тульникову, где и как воспитывают молодых специалистов сейчас.

- В нашем колледже обучается 600 студентов, 400 из которых выбрали нефтяное направление. Выпуская по 125 высококлассных специалистов в год, можем уверенно заявить, что они сразу готовы идти в бой, потому как прошли весь путь от теории до практики. Поэтому и проходной бал на нефтяную специальность у нас составляет 4,5, - утверждает директор колледжа Михаил Азанов.

Благодаря помощи нефтяников учреждение было реконструировано как внутри, так и снаружи. Появилась уникальная лаборатория, позволяющая делать даже 3-компонентный химический анализ сырья. Но главной гордостью стал кабинет эксплуатации нефтяных и газовых скважин с видом из окна на центр практического обучения и повышения квалификации «Полигон». Эта имитация реальной кустовой площадки, к которой допускаются студенты второго курса после прохождения теории и работы с 3D-моделями.

- Скважины, качалки, детали станка, измерительные приборы - всю эту кухню воочию не заменить никакими лекциями. Достичь понимания работы буровой установки возможно только на практике, поэтому этот «полигон» - настоящий подарок тем, кто здесь учится, - считает Анатолий Тульников, - нам о таком в свое время можно было только мечтать!

Олег Третьяков мнение заслуженного работника поддержал:

- Специалистам, получившим образование с применением таких технологий, на производстве уже не понадобится куратор. Мы получаем подготовленного, грамотного работника, которого не нужно водить по цеху за руку.

Производственные мощности нефтяников - украшение южных территорий Пермского края

Нефтяник - он и духовно, и умственно богат

В рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем возводятся не только колледжи, но и школы, детские садики, культурные и спортивные учреждения. Лукойловцы заботятся также о религиозных и духовных потребностях жителей территорий Пермского края. Благодаря их поддержке в Прикамье возводятся православные храмы и мечети.

В число социально значимых объектов, в появление и развитие которых прикамские нефтяники внесли значительный вклад в последнее время на территории Чернушки, вошли храм Спиридона Тримифунтского и фестивальная площадь у ДК «Нефтяник».

Храм с росписью в византийском стиле вмещает в себя 300 прихожан. Еженедельно здесь проводятся службы, исполняются обряды венчания, отпевания и крещения.

- У нас есть и детская воскресная школа, где с малых лет ребенку рассказывают о божьих законах, воспитывают нравственность и дополнительно к образованию семейному и школьному воспитывают духовные ценности, - рассказал Отец Дмитрий Занин.

Цифровизация в действии

Где в будущих нефтяников закладывают знания религиозные и где они воспитываются в подростковом возрасте, Олег Третьяков и Анатолий Тульников посмотрели с удовольствием. После чего, посетив фестивальную площадь города, к реконструкции которой нефтедобытчики также приложили руку, делегация отправилась непосредственно в сердце производства - центральную инженерно-технологическую службу «Чернушка».

По прибытии в ЦИТС нефтяники прошлись по всем кабинетам, где сегодня в полной мере можно оценить внедрение технологии «Интеллектуальное месторождение». Именно так называют нынешнюю форму работы производства. Центр интегрированных операций, базирующийся в ЦИТС, представляет собой автоматизацию абсолютно всех процессов - инновационное ПО позволяет приблизить камеры слежения за нефтяными установками, здесь же в онлайн-режиме идет отчетность цехов добычи нефти и газа.

- Посмотрел, что остались исключительно основные профильные специальности, остальное роботизировали по максимуму. Удобно - все можно отследить, не выходя из кабинета и не запрашивая массу замеров и показателей у ответственных специалистов, - одобрительно делится своими впечатлениями от экскурсии ветеран добычи «черного золота» Анатолий Тульников.

Помимо чернушинской ЦИТС удалось в этот день побывать Анатолию Андреевичу и на УППН «Константиновка» ЦДНГ №6, где он осмотрел объекты нефтедобычи, и словам восторга и гордости за прикамскую нефтепромышленность не было предела:

- И в колледже мне понравился процесс модернизации образовательного процесса, и в ЦИТС - новые технологии, безусловно, порадовали, но больше всего впечатлили меня производственные объекты. Я ушел с поста генерального директора в 2002 году, но именно при мне реновация набирала обороты. В 1994 году мы уже начали приводить объекты в порядок - появились тогда новые проекты качалок и резервуаров, переделывались бараки и столовые. Мы ввели те карточки экономии на питание нефтяников, которыми они пользуются по сей день. Горжусь, конечно.

Коллективный договор - подушка безопасности

Затронули в этот день и вопрос обеспечения работников . А то от школьной скамьи до цеха путь пройти можно, но что там молодого специалиста ждет?

В этом случае помогает главный документ, регламентирующий отношения работника и работодателя и сохраняющий все основные социальные гарантии - Коллективный договор предприятия.Заместитель председателя объединенной первичной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Зорин подвел итоги работы за первое полугодие:

- Наш договор наполнен статьями для работника, которые необходимы здесь и сейчас, - это обучение, повышение квалификации, прохождение санаторно-оздоровительного лечения и социальные выплаты, касающиеся детей, пенсионеров, и материальная помощь при особых семейных обстоятельствах.