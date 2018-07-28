На трассе в Пермском крае столкнулись пять машин, погибли три человека

28 Июль 19:43 2018-07-31T14:01:57+03:00

Участниками ДТП стали три легковушки и две фуры, раненых доставили в больницу

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Страшная авария на трассе Пермь - Березники случилась в субботу, 28 июля, в 16.10 по местному времени. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, для оказания помощи пострадавшим на место ДТП выехали оперативные службы из Березников.

ДТП случилось на подъезде к Березникам. В этот момент, как и обещали синоптики, шел дождь и асфальт был сырым.

По предварительной информации, автомобиль "Форд Фокус", водитель которого не справился с управлением, вынесло на полосу встречного движения.

Легковушка врезалась в другую иномарку той же марки, которую откинуло на третью машину. Также участниками ДТП стали два грузовых автомобиля. Покореженные детали авто раскидало по всей дороге, на участке сразу же образовалась огромная пробка.

- По сути основными участниками ДТП стали два "Форд Фокуса", остальные автомобили пострадали в аварии, поскольку пытались уйти от столкновения, - рассказали оперативники.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили о трех погибших и двух пострадавших. Как сообщают очевидцы трагедии, все они ехали в автомобилях "Форд".

Раненых в страшной аварии доставили в больницу. На месте до сих пор работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В данный момент затор ликвидирован.

- Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о необходимости соблюдения установленных правил дорожного движения, - сообщается на сайте ведомстве. - Берегите свою и чужие жизни! Единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.