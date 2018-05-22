25 мая в Перми начнется праздник на все лето «Выходные на набережной»

22 Май 05:02 2018-05-22T08:02:30+03:00

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Прошедший в прошлом году праздник длинною в лето, который носил название «Суббота на набережной», в этом году решили немного расширить. Теперь культурная программ не будет ограничиваться только субботой, поэтому и сам проект сменил название на «Выходные на набережной». Это – одно из центральных мероприятий фестиваля «Пермский период. Новое время».

Начнется большой летний праздник 25 мая с развлекательной программы для выпускников пермских школ. Для них в 17:00 на набережной начнется тематическая дискотека, в программу которой войдут веселые конкурсы от ведущего, исполняющего роль старосты класса. Уроки музыки проведут DJ Суханов и кавер-группа Katrina.

В тот же день, 25 мая начнутся мероприятия и для маленьких пермяков. Детская зона будет открыта с 18:00 до 20:00, на ней традиционно будут работать аниматоры и художники по аквагриму.

А в 21:40 начнется первый в этом году сеанс в кинотеатре под открытым небом. Организаторы анонсировали показ фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». Этот кинозал будет работать каждый вечер.

По субботам с утра здесь будут работать спортивные секции по фитнесу, йоге и легкой атлетике. А после обеда начнут работать различные мастер-классы, лекции и интеллектуальные игры. Кроме того, будет открыто шахматное «поле битвы» с огромными фигурами.

А субботние вечера можно будет коротать возле главной сцены - в программе каждый раз новые артисты.

По воскресеньям на набережной будет работать блошиный рынок. Уличные театры порадуют зрителей авторскими постановками, а любители танцев смогут поучаствовать в мастер-классах и танцевальных батлах.