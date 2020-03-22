2020-03-22T11:30:23+03:00
Общество

«Коронавирус, adios!». Пермский балалаечник записал «противовирусный» клип на песню группы «Little Big»

Мелодию песни Андрей Киряков исполнил на балалайках [Видео]
Лилия Абибулаева
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Музыканты предупредили, что видео носит исключительно юмористический характер. Фото: Андрей КиряковМузыканты предупредили, что видео носит исключительно юмористический характер. Фото: Андрей Киряков
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Во всем мире бушует коронавирус, закрываются границы, отменяются масштабные мероприятия. В Прикамье также введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Правительство края принимает все возможные меры профилактики.

Пермские музыканты решили помочь в борьбе с заразой, а заодно и поддержать российскую группу «Little Big». Балалаечник Андрей Киряков и исполнительница Полина Калинина записали противовирусное видео, которое так и назвали «Коронавирус, adios!».

Пермский балалаечник записал противовирусный клип на песню группы Little Big .

- Мы обязаны предупредить, что главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика, - отмечает Андрей Киряков.

Мелодию для клипа музыканты позаимствовали у группы «Little Big». Ее Андрей Киряков исполняет на балалайках.

За два дня клип набрал около 5 тысяч просмотров. Пермяки отмечают, что после такого зажигательного видео у коронавируса просто нет шансов.

- Видео носит исключительно юмористический и развлекательный характер и не является руководством к действию. Применяйте меры профилактики в соответствии с рекомендациями ВОЗ, - предупреждают музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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