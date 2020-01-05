2020-01-05T16:34:37+03:00
Дом. Семья

«Везде лежали мертвые кошки». В Прикамье жители поселка съехали, оставив животных умирать

Сейчас волонтеры ищут дом тем, кто остался в живых
Лилия Абибулаева
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Буквально вчера в семье Александра было 9 кошек, а сегодня уже 10. Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. ПермьБуквально вчера в семье Александра было 9 кошек, а сегодня уже 10. Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь
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- За два года к нам пришли около 9 кошек! А нам завтра переезжать и их придется оставить на улице. В съемную квартиру нельзя, - рассказывает Александр.

Два года назад начали расселять поселок Черемушки в Чернушинском районе Пермского края. Люди уезжали, начинали новую жизнь, а животных оставляли в старой.

- Там их очень много было. Потом трупы животных и в печах находили, и у порога, и на цепях. Повсюду, - вспоминает Александр. – Я не могу утверждать, что кошки, которые у нас, все оттуда, но как расселение начали, так и их очень много стало.

Кошкам грозит улица. Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь

Кошкам грозит улица. Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь

Кошки сначала грелись на теплотрассе. Плакали и просили есть. Когда стало холодать, Александр вместе с супругой взяли кошек домой – комната в общежитии на первом этаже.

Буквально вчера в семье Александра было 9 кошек, а сегодня уже 10. Видимо, прознав, что супруги любят животных, им подкинули еще одного маленького котенка.

Проблема в том, что на днях Александр и его супруга съезжают в съемную квартиру, а туда с таким количеством животных нельзя.

Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь

Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь

- Мы уже давно тянем с переездом, надеялись, что кто-то приютит их, но дальше уже не получается, - говорит Александр, - Завтра начнем перевозить вещи. С собой можем забрать только нашу кошку. Она с нами 7 лет уже, а остальных придется на улицу.

Супруги обращались к волонтерам, но в приют кошек согласны взять только вместе с клетками. Купить всем кошкам по клетке семья не может.

О том, как можно помочь животным, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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