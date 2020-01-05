«Везде лежали мертвые кошки». В Прикамье жители поселка съехали, оставив животных умирать
- За два года к нам пришли около 9 кошек! А нам завтра переезжать и их придется оставить на улице. В съемную квартиру нельзя, - рассказывает Александр.
Два года назад начали расселять поселок Черемушки в Чернушинском районе Пермского края. Люди уезжали, начинали новую жизнь, а животных оставляли в старой.
- Там их очень много было. Потом трупы животных и в печах находили, и у порога, и на цепях. Повсюду, - вспоминает Александр. – Я не могу утверждать, что кошки, которые у нас, все оттуда, но как расселение начали, так и их очень много стало.
Кошкам грозит улица. Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь
Кошки сначала грелись на теплотрассе. Плакали и просили есть. Когда стало холодать, Александр вместе с супругой взяли кошек домой – комната в общежитии на первом этаже.
Буквально вчера в семье Александра было 9 кошек, а сегодня уже 10. Видимо, прознав, что супруги любят животных, им подкинули еще одного маленького котенка.
Проблема в том, что на днях Александр и его супруга съезжают в съемную квартиру, а туда с таким количеством животных нельзя.
Фото: Счастливый хвост. Помощь кошкам. Пермь
- Мы уже давно тянем с переездом, надеялись, что кто-то приютит их, но дальше уже не получается, - говорит Александр, - Завтра начнем перевозить вещи. С собой можем забрать только нашу кошку. Она с нами 7 лет уже, а остальных придется на улицу.
Супруги обращались к волонтерам, но в приют кошек согласны взять только вместе с клетками. Купить всем кошкам по клетке семья не может.
О том, как можно помочь животным, читайте по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU