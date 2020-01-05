Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Пермском крае

По прогнозам синоптиков, погода в Перми и в Пермском крае в январе 2020 будет достаточно мягкой и комфортной для зимнего периода. Вторая неделя нового года начнется с похолодания, а в конце - столбик термометра снова поползет вверх.

Так, самыми холодными днями в Прикамье будет 6 и 7 января.

Павел Смирнов, специалист ГИС-центра при ПГНИУ, отмечает, что погода в понедельник, 6 января 2020, в Перми и в Пермском крае будет тихая и безветренная. В начале недели ожидается затишье. Ветер стихнет, будет чуть больше прояснений.

Погода в Рождество в Перми и в Пермском крае будет примерно такая же, как накануне. Немного похолодает и станет меньше осадков. Ночью температура опустится до – 10…-15, а днем будет комфортная температура до -10 и выше.

В среду, 8 января, прояснения и легкое похолодание сохранится.

В четверг, 9 января, погода в Перми и в Пермском крае в январе 2020 начнет меняться. Поднимется ветер, на край обрушатся сильные метели. В Прикамье немного потеплеет. Днем ожидается около -5 градусов.

По предварительный прогнозам, такая же погода продолжится и в пятницу. Жителей края ждут осадки и сильный ветер.

В выходные температурный уровень останется прежний, но осадков будет меньше.