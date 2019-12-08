«Дочка, мы тебя найдем». Телеканал показал, как сейчас может выглядеть пропавшая в Прикамье 9 лет назад Катя Четина

- Сейчас Кате 14 лет. Мы верим, что она жива. Присмотритесь, пожалуйста, к девочкам этого возраста, может быть она где-то рядом, - просят родственники пропавшей 9 лет назад Кати Четиной. Спустя столько лет они не потеряли надежду.

Историю Кати рассказали на федеральном телеканале «ТВ3». Она стала одной из сюжетных линий нового проекта «Вернувшиеся». Передача стартовала 18 октября 2019 года. Авторы рассказывают истории о людях, который нашли, и тех, кого до сих пор ищут.

К сожалению, Катя Четина относится к последним. Девочка пропала 12 июня 2010 года около горы Ермак в Кунгурском районе и до сих пор ее не нашли.

Катя росла доброй и любознательной девочкой, но немного трусливой – боялась оставаться одна. За мягкий характер родители называли ее леди и никогда не оставляли малышку наедине.

- Она как-то разбросала игрушки, я ей сказала, чтобы убрала, - вспоминает бабушка Кати. – А она мне в ответ: «Меня папа зовет принцессой. А принцессы игрушки не убирают».

У семьи Четиных была традиция – каждый год ездить на Ермак. 2010 года не был исключением. Пока взрослые ставили палаточный лагерь, малышка играла. Спустя некоторое время мама девочки поняла, что не слышит голоса Кати. Наталья строго позвала дочку, но девочка не откликнулась. Больше малышку никто не видел.

Первые несколько лет родители буквально жили на том, месте, где пропала девочка. Авторы программы встретились с родственниками малышки, поговорили с волонтерами и съездили на место происшествия.

Одна из версий следствия – девочка утонула. Рядом с рекой нашли сланец Кати. Но родители и водолазы проверили каждый миллиметр реки. Тело девочки так не нашли.

Фото сделано за день до пропажи девочки. Фото: личный архив

Наталья и Владимир Четины даже провели эксперимент. Они сделали из березы и камней 12 чурок весом как у пятилетнего ребенка. Бревна родители скинули в реку в разных места – все всплыли.

По мнению волонтеров, то, что сланец девочки нашли рядом с водой – не приговор. Катя может быт жива. Были подобные случаи, когда ребенок пропадал рядом с рекой, а потом выясняли, что его похитили.

- Да, практически сразу у реки мы нашли сланец дочки, но еще мы нашли следы босой левой ножки и правого сланца, и следы эти вели от воды, - говорит Марина Четина, тетя пропавшей девочки, - поэтому версия следователей, что дочка могла утонуть - не единственная.

За 9 лет было много зацепок, но ни одна не подтвердилась. Несмотря на все, родители верят, что Катя жива. Тогда, в 2010 году ее похитили.

Авторы проекта сделали фотопрогрессию, чтобы показать, как девочка может выглядеть сейчас. В 2019 году Кате Четиной должно было исполниться 14 лет.

После пропажи Кати супруги Четины стали помогать в поисках других детей.

Если вы можете помочь родителям Кати Четиной - позвоните по этим телефонам: 8-922-244-17-80 и 8-902-47-96-102.