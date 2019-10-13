2019-10-13T11:15:11+03:00
Дом. Семья

«Выбросили, как мусор». В Перми ищут дом котенку, которого неизвестные выкинула на помойку из машины

Котенку около года
Лилия Абибулаева
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Малыш очень ласковый и хорошо ладит с детьми. Фото: Приют "Матроскин"Малыш очень ласковый и хорошо ладит с детьми. Фото: Приют "Матроскин"
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Фото: Приют "Матроскин"

Фото: Приют "Матроскин"

Поигрались и хватит! Неизвестные выбросили маленького котенка на помойку. Волонтеры рассказали, что однажды к мусорным бакам подъехала машина, вышли люди и выбросили на помойку 10-месячного котенка.

Малыш был напуган и замерзал под дождем. Он впервые оказался на улице, не знал, как быть, и где просить помощи.

Неравнодушные пермяки заметили это чудо в куче мусора и забрали домой. Котенок оказался абсолютно здоровым, кастрированным мальчуганом.

Ярик, так спасители назвали малыша, был счастлив вновь оказаться на руках у людей. Стал мурчать, разговаривать.

Он очень ласковый, любит сидеть на ручках и спать под бочком, общаться и играть, особенно с детьми.

Сейчас он находится в семье тех, кто его спас, но долго там оставаться не может. Малышу ищут дом. Волонтеры сообщают, что котик приучен к лотку, обработан от паразитов и легко общается в другими кошками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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