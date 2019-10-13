«Выбросили, как мусор». В Перми ищут дом котенку, которого неизвестные выкинула на помойку из машины
Фото: Приют "Матроскин"
Поигрались и хватит! Неизвестные выбросили маленького котенка на помойку. Волонтеры рассказали, что однажды к мусорным бакам подъехала машина, вышли люди и выбросили на помойку 10-месячного котенка.
Малыш был напуган и замерзал под дождем. Он впервые оказался на улице, не знал, как быть, и где просить помощи.
Неравнодушные пермяки заметили это чудо в куче мусора и забрали домой. Котенок оказался абсолютно здоровым, кастрированным мальчуганом.
Ярик, так спасители назвали малыша, был счастлив вновь оказаться на руках у людей. Стал мурчать, разговаривать.
Он очень ласковый, любит сидеть на ручках и спать под бочком, общаться и играть, особенно с детьми.
Сейчас он находится в семье тех, кто его спас, но долго там оставаться не может. Малышу ищут дом. Волонтеры сообщают, что котик приучен к лотку, обработан от паразитов и легко общается в другими кошками.
ИСТОЧНИК KP.RU