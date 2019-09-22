Круглосуточные аптеки Перми: адреса, телефоны
На часах полночь, а температура тела ползет вверх, горло першит, а нос не дышит. Все лекарства дома закончились, а лечиться нужно. Публикуем для вас список круглосуточных аптек Перми с адресами и телефонами.
Круглосуточные аптеки в Перми
Аптеки «Пермформация» 8 (342) 241-11-01
Аптека Пермь, Веденеева, 85
Аптека Пермь, Ленина, 30
Аптека Пермь, Леонова, 47
Аптечный пункт Пермь, Ветлужская, 60
Аптечный пункт Пермь, Калинина, 23
Аптечный пункт Пермь, Мира, 90
«Аптека от склада»
Космонавтов шоссе, 114, 1 этаж +7 (800) 550-00-33
Куйбышева, 107, 1 этаж
«Планета Здоровья» -- +7 (3422) 19-84-84
Комбайнёров, 32, 1 этаж
улица Карпинского, 36
Карпинского, 112, 1 этаж
Мира, 107, 1 этаж
Космонавтов шоссе, 115Б
Мира, 55, цокольный этаж
Мира, 94, 1 этаж
Мира, 12, 1 этаж
Декабристов проспект, 35, 1 этаж
Космонавта Леонова, 60, 1 этаж
Космонавта Беляева, 49, 1 этаж
Карпинского, 67, 1 этаж
Мира, 68, 1 этаж
Куйбышева, 50
Пушкина, 50
Комсомольский проспект, 47, 1 этаж
Солдатова, 34, 1 этаж
Коломенская, 24а, 1 этаж
Куйбышева, 159, 1 этаж
Куйбышева, 47, 1 этаж
Куйбышева, 67, 1 этаж
Комсомольский проспект, 56, 1 этаж
Революции, 5, 1 этаж
Чкалова, 18, 1 этаж
Муромская, 16а, 1 этаж
Гусарова, 10, 1 этаж
Героев Хасана, 149/3, 1 этаж
Косьвинская, 9, 1 этаж
Суздальская, 3, 1 этаж
Куйбышева, 147, 1 этаж
Героев Хасана, 105а, 1 этаж
Революции, 21, 1 этаж
Николая Островского, 63, 1 этаж
Комсомольский проспект, 71, 1 этаж
Холмогорская, 2, 1 этаж
Вижайская, 28, 1 этаж
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