2019-07-21T12:51:12+03:00
Общество

"Лучше бы отдала в детдом". Пермячка отказалась от сына, который родился с маленькими ручками

Девушка опомнилась только через полгода и забрала Сему домой
Лилия Абибулаева
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Фото: сайт "Дедморозим"Фото: сайт "Дедморозим"
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«Лучше оставить в детском доме». Практически все родители особенных детей получают такой совет. Маме маленького Семы тоже попались «добрые люди», и девушка написала отказ. Она испугалась, что тяжело будет воспитывать ребенка-инвалида одной. Муж сбежал, когда узнал о беременности, родители против даже здорового ребенка.

У Семы ахондроплазия — заболевание, при котором конечности не вырастают до обычной длины. Отклонения заметили еще на ранних стадиях, но Татьяна до конца надеялась, что врачам показалось. Когда ребенок родился, диагноз подтвердился, и Таня написала отказ.

В этот момент к ситуации подключилась специалист службы сохранения семей фонда «Дедморозим». Оксана Евнушанова сразу заметила, что в глубине души Таня не хочет оставлять сына. В течение полугода с девушкой работали в двух направлениях. С одной стороны, помогали ей свыкнуться с заболеванием сына, с другой – помогали взаимодействовать с органами опеки. Татьяна навещала сына, но каждый раз ей пришлось обращаться за разрешением, чтобы увидеть собственного ребенка.

Девушка быстро поняла, что ахондроплазия – это не так страшно, самостоятельно много читала информации о заболевании, и решила забрать сына.

На этот процесс ушло время: заключение получили в Семины год и месяц, и тогда Таня смогла отозвать свой отказ и, наконец, официально стать мамой своего ребенка.

Сейчас благодаря специалистам службы сохранения семей фонда «Дедморозим» Таня, ее малыш и его бабушка живут вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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