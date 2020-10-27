Коронавирус в Перми последние новости на 28 октября: в каких районах больше всего зараженных

Фото: permkrai.ru

По данным Роспотребнадзора, на утро 28 октября всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 12 888 человек. Из них 7860 – жители Перми. За минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 154 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 97 человек проходят лечение в больницах, 57 – амбулаторно на дому.

Из вновь инфицированных – 52 мужчины, 96 женщин и 6 детей (2 девочки и 4 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 77 человек в возрасте 45-65, 50 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Новые пациенты обнаружены в 20 территориях региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено за сутки в Перми – 100 человек. На втором месте по заболеваемости Пермский район – 12 заболевших, на третьем – Березники - 8 инфицированных. Еще по четыре заболевших обнаружено в Чайковском, Верещагино и Краснокамске. По три инфицированных подтверждено в Частинском и Кунгурском районах, по два - в Нытве, Соликамске, Чернушке и Чусовом. По одному инфицированному в 8 территориях Пермского края: Октябрьском, Березовском и Карагайском округах, Куединском районе, Очере, Кунгуре, Гайнах и Суксуне.

На карантине находится 5 731 житель Пермского края.

За минувшие сутки из больницы выписан 93 человека. Общее количество выздоровевших составляет 8600.

Также за прошлые сутки зафиксированы семь смертей от коронавируса, а также два летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 387 человек, и еще 252 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Так как в связи с распространением заболевания недостаточно врачей, к оказанию медицинской помощи населению Пермского края будут привлечены более 400 студентов старших курсов, ординаторов и аспирантов медицинского университета и 150 волонтеров-медиков.