В Разгуляе запретят парковаться, а платную зону увеличат

На платных парковках места обычно есть. Фото: Василий Вахрин

С 23 ноября в Перми увеличат зону платной парковки. В каких кварталах машину теперь оставлять можно только за деньги и где плата будет дешевле, рассказал в эфире Радио «КП» - Пермь» (96,6 FM) руководитель дирекции дорожного движения Максим Кис.

- Где придется платить за стоянку автомобилей и почему?

- В Свердловском районе парковка станет платной в двух кварталах: по улице Газеты «Звезда» - от Полины Осипенко до Белинского и по улице Глеба Успенского - от Комсомольского проспекта до Пионерской.

В Ленинском районе в старом Разгуляе на улицах Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко парковки станут платными, а на небольших улочках появятся знаки «Стоянка запрещена». После появления офисного здания «ЛУКОЙЛА» его сотрудники стали оставлять на узких улицах частного сектора машины на весь день, а людям, приехавшим в тот же район по делам, невозможно припарковаться.

Я это наблюдаю каждый день – наше учреждение находится как раз в Разгуляе. Но нашим сотрудникам припарковаться легко, у нас рабочий день начинается рано, а вот для тех, кто приезжает к нам, – это проблема. К тому же много жалоб от жильцов, которые не могут проехать к своим домам из-за стоящих на обочинах машин. Запрет на стоянку и появление платных парковок помогут решить эту проблему.

Больше никаких неожиданностей не произойдет. Не изменятся ни тариф, ни условия парковки. Только добавятся несколько кварталов в платную зону.

Максим Кис выступил на Радио "КП". Фото: Ирина Аверкина

- Весной в центре Перми собирались ввести зону, где час парковки стоил бы 25 рублей, а не 20. Пока от этого решили отказаться?

- Были планы в 2020 году выделить подзону с более дорогой оплатой там, где высокая загруженность парковочных мест. Но эти планы были отложены, так как из-за пандемии загруженность снизилась. Возможно, потребуется ввести эту подзону в следующем году, но это решение будем принимать весной, после того, как промониторим парковки в центре.

ВНЕУЛИЧНЫЕ - ДЕШЕВЛЕ

- Который год говорят о введении перехватывающих парковок перед въездом в платную зону. Появилась ли уже какая-то конкретика?

-Сейчас мы приступаем к созданию муниципальных внеуличныхпарковок внутри платной зоны, чтобы дать возможность людям оставлять машины на весь день, и чтобы автомобили стояли не на дорогах. Цена там должна быть ниже, чем на платной стоянке вдоль улицы. Готовим предложения для депутатов городской Думы, чтобы плата за размещение автомобиля на внеуличной парковке после шестого часа не увеличивалась. То есть один час парковки стоит 20 рублей, шесть - 120, а на большее количество часов - те же 120 рублей.

В следующем году мы должны приступить к созданию перехватывающих парковок, чтобы человек мог оставить машину перед платной зоной и не въезжать в нее. Там цена должна быть еще меньше, чем на внеуличных.

На 2021 год мы запланировали создать три внеуличных парковки, под две из них места уже точно определены: на улице Революции около «Нового центра» и на улице Попова в квартале между улицами Ленина и Пермской. И еще одну перехватывающую, где-то в районе Разгуляя. В 2022 году появятся еще 5 парковок.

ЗА 21-Ю МИНУТУ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ

- Люди жалуются на штрафы за неоплату парковок…

- Те, кто получает штрафы, говорят: «Я не заметил знака, я не знал, что здесь парковки платные». Я их спрашиваю: «А раньше вы могли тут припарковаться?» - «Нет, - отвечают. - Я даже удивился, что места есть». Люди не замечают простой связи - сама возможность припарковаться возникла из-за платности. Не было платы за парковку - все места были заняты, появилась плата – есть, где встать. Для того чтобы сходить в аптеку или магазин, отвести ребенка в садик,- достаточно 20 бесплатных минут. Раньше было 15 минут, но этого не хватало, поэтому мы увеличили время бесплатной парковки.

- А если оказалось, что машина простояла 21 минуту, надо оплачивать парковку? Или так проскочит?

- Я бы не рисковал, потому что машины, контролирующие парковки, проезжают с интервалом в 20-23 минуты. И срабатывает автоматика, фотографирующая номера машин.

ПАРКОВКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

- Будут ли сделаны бесплатными парковки для многодетных?

- Когда люди говорят о льготах, обычно подразумевается большой бюджетный мешок, из которого достают средства на льготы. Но в случае с парковками ситуация другая. Если мы введем для кого-то льготу, платить за нее будут все остальные. Мы изучали, как это происходит в Москве и Санкт-Петербурге. Многодетная мама говорит, что ей надо развозить детей по школам, садикам и спортивным секциям, 20 минут ей не хватает, а платить по 20 рублей в час - дорого. А на практике на льготу записывается автомобиль отца, который приезжает на нем на работу и оставляет его на весь день. С финансовой точки зрения - это подспорье для семьи. Но для парковочной системы - тяжело. Оборачиваемость одного парковочного места составляет полтора часа, то есть 5-6 автомобилей в день успевает там постоять. А тут это место на весь день выключается. При этом сейчас количество машин у многодетных семей больше, чем парковочных мест в зоне платной парковки. Понятно, что не все приедут в центр. Но если значительная часть парковочных мест выпадет, повысится загруженность остальных, и нам придется поднять цену для всех остальных. То есть мы переложим льготу на всех остальных автомобилистов.

- Пермяки заметили, что в связи с реконструкцией дорог стало меньше парковочных карманов. Так ли это?

- Мы приводим парковки в соответствии с нормами и установленным профилем улиц. Самый больной пример - улица Крупской, где во время ремонта убрали карманы. Там парковки сохранятся, но они будут расположены вдоль дороги. До этого на улице была беспорядочная система, логики никакой - три машины занимают полосу, потом стоят поперек, потом опять карман. Сейчас там единый профиль улицы - парковка только вдоль проезжей части, а перед перекрестком стоянка запрещена, и три полосы движения.

Аналогично на реконструируемой части Компроса- на дороге как было три полосы движения, так они и остались, а перед перекрестками - четыре полосы, чтобы было удобно поворачивать. Где нет зоны перекрестка и автобусных остановок - сохраненыпарковки. Так и водителям понятнее, и дорожникам содержать улицу удобнее -не человека с лопатой ставить, а убирать дорогу механизированным способом.

КАМЕРЫ ЗАМЕРЯТ СРЕДНЮЮ СКОРОСТЬ

- На улицах города появятся новые видеокамеры, которые будут замерять среднюю скорость. То есть бесполезно просто притормаживать перед камерой?

- На 18 аварийно-опасные участках будут установлены видеофиксаторы, каждый из них будет фиксировать свои нарушения, в зависимости от причин ДТП на участке.

На улице Уинской - от Грибоедова до Восточного обхода - было несколько тяжелых аварий. Водители превышали скорость, машины вылетали на разделительную полосу и буквально наматывались на столбы. В течение годатам выставляли передвижные камеры на треногах. Сейчас видеокамеры будут фиксировать среднюю скорость автомобилей.

Такие же комплексы появятся на улице Якутской, где разрешенная скорость 90 километров в час. Скорость мы уменьшать не будем, но приборы будут контролировать ее. А также на шоссе Космонавтов - от улицы 9 Мая до улицы Советской Армии. Там установлен знак ограничения скорости. Но, к сожалению, большинство автомобилистов этот режим не соблюдают, и ежегодно происходит по несколько ДТП с теми, кто выезжает с Подлесной и Советской Армии.

На улицах Спешилова, Энгельса и Комсомольском проспекте камеры будут контролировать выделенную полосу для общественного транспорта.

Комплексы видеофиксации появятся на перекрестках улиц Мира и Леонова, Мира и Советской Армии, Ленина и Плеханова, где запрещен поворот налево. Это места концентрации ДТП, и мы, таким образом, надеемся ликвидировать очаги аварийности.