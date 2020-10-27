Военным комиссаром Пермского края стал полковник Александр Коковин

Александр Коковин – новый военком Прикамья Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Полковник Александр Коковин стал военным комиссаром Пермского края.

- Основная задача, которая сейчас стоит передо мной, – выполнить задание по призыву, поставленное перед краем, - рассказал Александр Коковин. – Призыв идет по графику, срывов нет. В течение осеннего призыва мы должны призвать в вооруженные силы более трех тысяч человек.

- Коронавирус оказал какое-то влияние на призыв?

- Сейчас, когда мы принимаем молодых людей на сборный пункт, берем у них тесты на COVID-19, проверяем и после этого направляем их в казармы. И для исключения заноса инфекции ужесточили меры общения призывников с близкими. Раньше родители могли приехать, пообщаться с сыном. Сейчас это категорически запрещено.

Что известно о новом военкоме? Александр Коковин родился в Алуште в 1969 году. Поступил в Ленинградское зенитно-ракетное командное училище. После окончания был распределен в Западную группу войск в город Висмар. В 1993 году, когда наши войска были выведены из Германии, переведен в Уральский военный округ. После окончания военной академии ПВО ВС РФ проходил службу на различных должностях в войсках противовоздушной обороны. В 2018 году поступил в академию генерального штаба, в этом году ее окончил, был распределен на должность начальника войск ПВО объединения.

Имеет три государственные награды: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»2-й степени с мечами, медаль Суворова.