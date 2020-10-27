Депутаты городской думы Перми лишили полномочий спикера Юрия Уткина

Юрия Уткина лишили полномочий Фото: архив "КП"

Депутаты Пермской городской думы постановили лишить Юрия Уткина поста председателя из-за утраты доверия. Исполнять обязанности председателя думы будет первый вице-спикер Дмитрий Малютин.

Проект соответствующего решения, подписанный 29 депутатами и поддержанный профильным комитетом по самоуправлению, Денис Ушаков предложил внести в повестку пленарного заседания сегодня утром. После получасовых дебатов его включили последним пунктом – «о разном». Дело до этого вопроса дошло, когда все другие темы пленарки были исчерпаны.

- Напряженные отношения между председателем и депутатами начались еще в апреле - в связи с непроведением пленарного заседания, и это напряжение нарастало, - объяснил суть происходящего Денис Ушаков.

Напомним, в апреле, когда в Прикамье ввели режим самоизоляции, депутаты предлагали внести изменения в регламент думы, чтобы можно было работать в режиме видеоконференцсвязи. Председатель гордумы Юрий Уткин был в отпуске, и его первый заместитель Дмитрий Малютин стал настаивать на проведении внеочередного заседания.

- Но это предложение было фактически саботировано, - отметил Денис Ушаков.

Против отставки Юрия Уткина выступил депутат Геннадий Сторожев.

- Считаю, что такой шаг только осложнит работу в думе, - отметил он.

Однако Геннадий Сторожев оказался в меньшинстве. За отставку Юрия Уткина с поста председателя Пермской городской думы проголосовали 32 депутата из 34 присутствующих на заседании депутатов, и только два голоса было подано против этого.