«Не летят самолеты и не едут поезда». В Перми из-за COVID-19 отменены часть поездов и авиарейсов

Причина отмены поездов – заметное снижение пассажиропотока из-за COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резкая вспышка заболеваемости COVID-19 стала причиной отмены поездов, курсирующих через Пермь. Причина – заметное снижение пассажиропотока.

- Не будут курсировать поезда, которые временно не пользуются спросом, - пояснили на сайте РЖД. - Пассажирам будет предложено совершить поездки в те же даты, но на других поездах, либо полностью вернуть деньги, потраченные на билеты в отмененные поезда.

Сайт РЖД сообщает, что в ноябре и декабре будут отменен поезд № 325/326 сообщением Пермь-Новороссийск и № 191/192 Челябинск – Санкт-Петербург, следующий через станцию Пермь II.

Электронные билеты следует возвращать через электронные сервисы, сайты или мобильные приложения, с помощью которых был куплен билет. Возврат можно оформить в течение полугода после отмены поезда.

Чтобы переоформить поездку на другом поезде, необходимо обратиться в билетную кассу на вокзале или станции с паспортом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене с 28 октября по 24 декабря рейса U6-7775/7776 сообщением «Жуковский — Пермь».

Авиакомпания приносит извинения и сообщает, что если билеты были куплены на сайте авиакомпании или в мобильном приложении, то возврат денежных средств будет перечислен автоматически на карту, с которой была произведена оплата. Срок перечисления составит 5-20 дней.

Если билет был куплен в агентстве, необходимо обратится по месту его приобретения.