«Срочно нужна кровь любых групп». В Пермском крае образовался дефицит донорской крови

Не смотря на сложные условия, медики не отступают от стандартов и тщательно отбирают доноров. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Несмотря на пандемию коронавируса потребность в донорской крови не снижается, - объясняет главный врач ГБУЗ «ПКСПК» Оксана Самовольникова. - Запас компонентов необходим на случай послеродовых кровотечений, неотложных операций, лечения онкологических и наследственных заболеваний.

По плану Пермской краевой станции переливания крови нужно ежесуточно выдавать в лечебные учреждения около 120 литров компонентов крови. Чтобы обеспечить бесперебойную поставку необходимо принимать 165 доноров каждый день.

С 26 октября из-за резкого подъема заболеваемости ОРВИ и COVID-19 все выездные дни донора в Прикамье были отменены. И теперь прием доноров возможен только в стационарных пунктах переливания крови в Перми, Кунгуре, Лысьве, Березниках и Чайковском.

В итоге образовался дефицит донорской крови и сейчас срочно нужны доноры всех групп.

- Не смотря на сложные условия мы не отступаем от стандартов и тщательно отбираем доноров, проверяем по базам, чтобы отсеять заведомо нездоровых людей. Лишь 70 % обратившихся в результате становятся донорами, - говорят медики.

Прием потенциальных доноров организован по предварительной записи по телефону. Во время записи сотрудник Службы крови проводит предварительный опрос на наличие противопоказаний.

Если вы хорошо себя чувствуете, не ощущаете признаков заболевания, то именно сейчас можете пополнить банк крови вашего региона, сдать кровь или ее компоненты.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Пермская краевая станция переливания крови находится по адресу: Пермь, Лебедева 54 и принимает доноров в будни с 08.00 до 13.30 (в пятницу до 13.00).

Запись за один день до сдачи крови по тел. 8(342)282 53 21, прием звонков понедельник-четверг 13.30-15.00 и пятница 12.30-14.00.

Кунгурский филиал ГБУЗ «ПКСПК» находится по адресу: Кунгур, Красногвардейцев 45г и принимает доноров в будни с 08.00 до 13.30 (в пятницу до 13.00).

Запись идет вперед на несколько дней по тел. 8 (34271)269-61, прием звонков понедельник-четверг 13.30-15.00 и пятница 12.30-14.00

КСТАТИ

После успешной сдачи крови донор получает справку на два выходных дня с сохранением среднего заработка. Справку можно использовать в течение одного года с даты донации. Также донору выплачивается компенсация питания 689 руб. Подробнее о возможности стать донором можно узнать здесь.