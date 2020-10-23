«Весь учебник на английском, а я не знаю ни одной буквы». Пермяк стал школьником в 23 года

Семьи у молодого человека никогда не было, он вырос в детском доме. Фото: «Дедморозим»

Игорю Агапитову 23 года. У него детский церебральный паралич, парень не может ходить. Семьи у молодого человека никогда не было, он вырос в детском доме.

Когда Игорь был маленьким, в Пермском крае не было учреждений, адаптированных для детей с инвалидностью. И мальчика определили в дом-интернат для умственно отсталых детей. На самом деле, умственной отсталости у Игоря не было, а такой диагноз - был.

- Все воспитанники детских домов-интернатов получают коррекционное образование, - объясняет Любовь Брик, специалист Службы сопровождаемого проживания фонда «Дедморозим». - Получить полное среднее образование, живя в интернате для умственно отсталых детей, невозможно. Но это далеко не значит, что некоторые ребята не способны на большее.

После школы Игорь хочет поступать в вуз. Фото: «Дедморозим»

Сейчас Игорь живет самостоятельной жизнью. Избавиться от диагноза, который мешал ему получить обычное образование, удалось лишь спустя много лет, когда в жизни парня появились неравнодушные пермяки и проект «Вернуть будущее».

В этом году Игорь прошел комиссию, специалисты которой сняли диагноз «умственная отсталость». Следующим шагом в нормальную жизнь стало поступление в школу. Молодой человек прошел психолого-медико-педагогическую комиссию, по результатам которой ему рекомендовано поступление в 7 класс общеобразовательной школы.

-От учебы впечатления двоякие. С одной стороны - тяжело, с другой - интересно, - рассказывает Игорь Агапитов. — Легче дается литература, трудно - геометрия. Еще сложности вызывает иностранный язык. Весь учебник на английском языке, а я не знал ни одной буквы. Полдня учил алфавит и произношение звуков.

У Игоря есть цель - получить диплом о среднем образовании, а затем поступить в вуз. Пока молодой человек учится дистанционно и занимается с преподавателями по видеосвязи. Новые знания парень впитывает как губка и учится на четверки и пятерки.

СПРАВКА «КП»

Служба сопровождаемого проживания проекта «Вернуть будущее» работает благодаря пожертвованиям, которые помогают оплачивать координацию работы, обучение, аренду квартир будущего, работу привлеченных специалистов. Часть постоянных расходов проекта в этом году покрывают средства Фонда президентских грантов.

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