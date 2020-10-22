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«Дарует радость материнства». В Пермь привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

Доступ к святыне будет организован с соблюдением санитарно-эпидемических мер
Алена ОВЧИННИКОВА
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Поклониться Святыне могут все верующие, но особую надежду на помощь Богоматери возлагают те православные семьи, которые не имеют детей.

Поклониться Святыне могут все верующие, но особую надежду на помощь Богоматери возлагают те православные семьи, которые не имеют детей.

23 октября в Перми привезут Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Это одна из величайших, почитаемых верующими святынь. По преданию, Дева Мария сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила его вплоть до своего Успения. Это единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни.

- Святыня прибудет в Пермь из Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, - сообщили в пресс-службе пермской Епархии. – Пребывать Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми на улице Монастырской, 95. Торжественная встреча Ковчега состоится 23 октября в 11.00.

Доступ к святыне будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: масок, перчаток и социальной дистанции. Поклониться ей могут все верующие, но особую надежду на помощь Богоматери возлагают те православные семьи, которые не имеют детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

Пояс Пресвятой Богородицы был привезен из Константинополя в Россию в 2011 году и передан на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. За девять лет нахождения в России Святыня посетила 14 российских городов. За это время ей поклонились более трех миллионов паломников.

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