«Дарует радость материнства». В Пермь привезут ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

Поклониться Святыне могут все верующие, но особую надежду на помощь Богоматери возлагают те православные семьи, которые не имеют детей.

23 октября в Перми привезут Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Это одна из величайших, почитаемых верующими святынь. По преданию, Дева Мария сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила его вплоть до своего Успения. Это единственная сохранившаяся реликвия ее земной жизни.

- Святыня прибудет в Пермь из Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, - сообщили в пресс-службе пермской Епархии. – Пребывать Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми на улице Монастырской, 95. Торжественная встреча Ковчега состоится 23 октября в 11.00.

Доступ к святыне будет организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер: масок, перчаток и социальной дистанции. Поклониться ей могут все верующие, но особую надежду на помощь Богоматери возлагают те православные семьи, которые не имеют детей. Пречистая избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.

Пояс Пресвятой Богородицы был привезен из Константинополя в Россию в 2011 году и передан на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. За девять лет нахождения в России Святыня посетила 14 российских городов. За это время ей поклонились более трех миллионов паломников.