Коронавирус в Перми последние новости на 23 октября: в Прикамье вернули ограничение доступа в музеи, театры, библиотеки и другие учреждения

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В Роспотребнадзоре опубликовали данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки в Пермском крае выявили 139 новых случаев заражения COVID-19: 86 человек проходят лечение в больницах, 53 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

По данным краевого оперштаба, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 133. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,19 (на 21 октября – 1,13). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

По информации краевого Минздрава, из 139 новых инфицированных – 51 мужчина, 79 женщин, 9 детей (мальчик и 8 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 25 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 43 человек старше 65 лет.

Ограничения возвращаются

С 26 октября в Прикамье вновь вводят ограничительные меры в пермских учреждениях культуры. Соответствующий приказ принят Минкультом.

Театры, филармония, культурно-досуговые учреждения на две недели ограничат работу со зрителями. Работать они будут, но без зрителей в зале.

Кинотеатрам и частным театрам разрешили продолжить работу, но при условии соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора.

Музеи тоже закрывают доступ посетителей. Но возможны прогулки по открытой территории, без посещения закрытых экспозиций. Таким образом, жители Прикамья и гости региона смогут посетить, например, Хохловку и уличные экспозиции завода им. Шпагина.

Для библиотек введен запрет на работу читальных залов.

Все эти ограничения будут действовать до 8 ноября.