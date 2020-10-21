11 важных вопросов: в Перми многодетным семьям разрешат покупать жилье на «земельные» деньги

У нас дружная семья! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект «Земля для многодетных» в Перми трансформируется. Ну, нет ее, свободной земли в мегаполисе. Год назад большим семьям предложили альтернативу: давать деньги на покупку земельных участков. А вот теперь решили предоставить право направлять деньги и на приобретение жилья. Например, на взнос или погашение процентов по ипотеке.

Новый законопроект обсудили на круглом столе. Можно не сомневаться, что вскоре его примут – он «в тренде» краевой политики.

Землю в Перми получили почти две тысячи семей, но очередь меньше не стала.

- В сентябре изменили региональный закон о предоставлении земли многодетным семьям, - объяснила начальник департамента социальной политики администрации Перми Юлия Овсянникова. - В нем предложили муниципалитетам самим определить, на какие цели можно направлять денежные компенсации. Что мы и делаем.

Какие новшества для пермских многодетных семей предполагает подготовленный в социальном департаменте законопроект?

В самой многодетной семье Богомоловых в Прикамье - 15 детей. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Почему возникла необходимость вносить коррективы?

Свободные земельные участки с необходимой инфраструктурой в Перми найти трудно. За 8 лет ими удалось обеспечить только 1970 семей. Сейчас в очереди на получение земли осталось еще более 7000 семей. В ближайшее время выделить для них участки в необходимом количестве не получится.

А сами многодетные не могут приобрести такие участки?

С начала 2019 года предложена альтернатива: получить вместо земли 250 тысяч рублей на приобретение земельного участка под дом или дачу. Причем, купить его разрешено не только в Перми, но и на территории всего Пермского края. Из очереди на бесплатную землю в очередь на денежную компенсацию для ее приобретения перешли более 1600 семей, по 188 из них деньги уже перечислены продавцам участков.

Можно ли стоять сразу в двух очередях?

Нет, если вы переходите в очередь на денежную компенсацию, то право на бесплатную землю теряете. Но при таком переходе учитывается место в предыдущей очереди – впереди вас не может оказаться тот, кто в прежней очереди стоял позади. Первоначально очередность, напомним, формировалась по мере поступления заявлений.

После того, как разрешат направлять 250 тысяч на приобретение жилья, появится какая-то третья очередь?

Третьей очереди не будет. Возможность направить деньги не только на покупку участка, но и на приобретение или реконструкцию жилья автоматически получат те, кто перешли в очередь на получение денежной компенсации. С ними обязательно свяжутся работники городского социального департамента и расскажут, как и на что можно направить деньги. Никаких дополнительных заявлений писать не придется.

На что можно будет использовать деньги помимо покупки земли?

В варианте, который предлагает администрация Перми, денежная выплата может использоваться для приобретения или строительства жилья.

Она, например, может стать первоначальным взносом по ипотеке или ее можно будет потратить в качестве погашения основной суммы долга или уплаты процентов по ипотеке с добавлением собственных средств.

Речь идет о любом жилье или только о новостройках?

О любом жилье, лишь бы оно не было ветхим или аварийным. Деньги можно также будет направить на реконструкцию дома или квартиры. Единственное условие: жилье должно быть оформлено - до или после приобретения - в общую собственность всех членов семьи.

Как быстро будет продвигаться очередь на денежные компенсации, в которой сейчас стоят полторы тысячи семей?

С 2020 по 2022 годы в бюджете Перми на эти цели заложено по 50 миллионов рублей в год. Это значит, что такую поддержку каждый год смогут получать по 200 семей.

Это мы все вместе. Фото: Василий Вахрин

Что предложили сами многодетные на круглом столе?

Во время обсуждения новых правил предоставления денежных выплат представители многодетных семей попросили депутатов рассмотреть возможность увеличить финансирование.

- Даже существующая очередь при таких суммах растянется больше, чем на 7 лет, - отметила руководитель общественной организации «Насмного» Ирина Ермакова. - А после разрешения вкладывать деньги в покупку жилья желающих в нее перейти наверняка станет больше.

Каким будет размер компенсации?

Его предлагают оставить прежним – 250 тысяч рублей.

- Для сравнения: в Оренбургской области выплаты составляют 200 тысяч рублей, в Свердловской – 210 тысяч, в Челябинской – 251 тысячу, в Архангельской - 210 тысяч рублей, - сослались на цифры специалисты городского департамента социальной политики.

Представители многодетных семей предложили подумать об увеличении размера компенсации.

- Такие выплаты у нас уже второй год равняются 250 тысячам, а цены на жилье и на землю растут, - напомнила Ирина Ермакова.

Как быстро примут нововведение

Предполагается, что вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Пермской городской думы. В администрации рассчитывают, что изменения в закон примут, по крайней мере, до конца года.

- Желательно, чтобы это произошло как можно скорей, препятствий для этого нет, - говорит Ирина Ермакова. – Тогда семьи могли бы планировать свое будущее.

Куда можно подать заявление, чтобы встать в очередь на денежную компенсацию?

Семьи, зарегистрированные как многодетные, могут подать заявление в электронном виде с помощью портала Госуслуги или прийти и заполнить бланк в пункт приема документов своего района:

- Дзержинский, Ленинский районы – ул.Ленина, 85, каб.13, тел. 236-10-36;

- Индустриальный – ул.Мира, 15, каб.614, тел. 227-94-44;

- Кировский – ул.Закамская, 26, каб. 1, тел. 283-34-05;

- Мотовилихинский – ул.Уральская, 36, каб.114а, тел. 260-35-15;

- Орджоникидзевский – ул.Щербакова, 24, каб.103, тел. 263-52-21;

- Свердловский – Комсомольский проспект, 71, каб.8, тел. 244-30-90.

Общий телефон для справок и консультаций - 236-12-09.