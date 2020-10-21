Пермяк избежал наказания за выброшенного из окна пятого этажа далматинца

Из этого дома в Индустриальном районе Перми мужчина выбросил свою собаку с пятого этажа. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

На днях в мировом суде Индустриального района состоялось заседание, на котором рассматривалось уголовное дело по 245 статье - «Жестокое обращение с животными». Заявление в полицию соседи живодера написали в июле, когда он выбросил своего старого далматинца из окна пятого этажа.

Напомним эту историю, хозяин собаки, примерно полгода сидел дома с двумя маленькими детьми, не работает. На работу вышла его жена. Раньше он зарабатывал временным шабашками. Соседи говорят, руки у него золотые, все может и по электрике, и ремонт, но последнее время заметно изменился.

- Последнее время какой-то озлобленный стал, выпивает часто, ругаются они без конца, но детей и жену не трогал, - рассказывают соседи. - Раньше такого не было. С ними даже мать его жить не смогла, из-за ругани, хотя это ее квартира, она снимает жилье.

В тот день уже поздно вечером около 10 часов пол дома переполошилось, соседи выбежали на улицу. Когда увидели, еще живого пса под окнами дома. Встать он, конечно не мог, травмы были слишком серьезные. Через некоторое время далматинец умер.

- Я в окно увидела, что-то упало, глянула, там Леди, далматинец соседский, выскочила туда, - дрожащим голосом вспоминает соседка. - Морда скотчем замотана, она еще жива была пару минут, мучилась, бедная, а потом умерла.

По словам источника, знакомого с произошедшим, хозяин собаки выкинул ее из окна, потому что она сделала лужу в квартире. Собака была больна и не всегда могла дождаться пока ее выведут по нужде на улицу. В это время в квартире смотрели телевизор его жена и двое детей.

В полиции по заявлению возбудили уголовное дело. Живодеру мог грозить штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Но этого не случилось. Дело было передано в мировой суд. Заседание состоялось, на нем стороны примирилось и уголовное дело в отношении обвиняемого прекратили.

Что стало причиной примирения заявителя с обвиняемым, не сообщается.