Коронавирус в Перми последние новости на 21 октября: выздоровели почти 8 тысяч человек

В Прикамье продолжают перепрофилировать больницы для лечения пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, на утро 21 октября всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 11 862 человек. Люди, инфицированные коронавирусом, обнаружены во всех территориях региона. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 128 новых случаев заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 63 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 49 мужчин, 78 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 61 человек в возрасте 45-65, 57 человек старше 65 лет.

На карантине находятся 4577 человек.

За минувшие сутки из больницы выписан 81 человек. Общее количество выздоровевших составляет 7993.

Также за прошлые сутки зафиксированы пять смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 355 человек, и еще 229 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

В Прикамье продолжают перепрофилировать больницы для лечения пациентов с коронавирусом. Накануне 350 дополнительных коек открыто на базе Пермской городской больницы №2 им. Граля - семиэтажный корпус на улице Плеханова перепрофилирован под лечение больных COVID-19. Еще 25 коек было дополнительно открыто в больнице им. С.Н. Гринберга.

Инфографика: оперштаб

Всего в Пермском крае развернуто 3819 коек для пациентов с COVID-19: 2757 - в Перми, остальные 1062 койки в Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, а также в Пермском районе

Тем временем интенсивной работы не выдерживает даже техника. Вышел из строя единственный в Чайковском компьютерный томограф Пока его не починят, обследования городской больнице будут проводить на рентгеновских аппаратах.