«Камерунская коза, северный олень и лисичка». В пермском зоопарке появились новые животные

Северный олень Брусника приехал в Пермь из Нижнего Новгорода. Фото: пермский зоопарк.

Этой осенью в пермском зоопарке пополнение: завезли новых животных.

- Олень Брусника и коза Зоя приехали на днях из зоопарка Лимпопо в Нижнем Новгороде, - рассказали «КП» в пермском зоопарке. – Лиса раньше жила в зоопарке Екатеринбурга. Животные доехали до Перми хорошо, сейчас обживаются на новом месте и привыкают к обстановке. Пока новые обитатели находятся на карантине, а вскоре будут переведены в вольеры и выставлены на всеобщее обозрение.

Пушистая рыжая лисичка-новосел приехала в гости к пермскому самцу Южаку. Он уже не молодой и в последние годы жил бобылем. Но вскоре у Южака появится подруга, и в зоопарке не исключают, что в ближайшем будущем у пары может появиться потомство.

Лиса создаст пару с пермским лисом Южаком. Фото: скрин с видео пермского зоопарка.

Камерунская коза Зоя тоже приехала, чтобы создать пару с пермским козлом Крошиком. Его старая спутница стала старой и уже перестала давать потомство. О ревности в зоопарке не переживают, так как козлы – животные стадные и это чувство им неведомо.

Камернуские козы - стадные животные. Фото: сайт пермского зоопарка.

С той же целью привезли в пермский зоопарк и самочку северного оленя Бруснику. У нас уже живет самка и самец, у которых есть потомство, а Бусинка добавит «свежую кровь».

Напомним, с октября пермский зоопарк перешел на зимний режим работы и посмотреть на его обитателей можно ежедневно без выходных с 10 до 18 часов (кассы закрываются на один час раньше). Цена взрослого билета (c 12 лет включительно) — 250 рублей, детского (с 4 лет включительно по 11 лет включительно) — 150 руб. Дети до 4 лет — бесплатно.