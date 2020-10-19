«Иначе вновь отправимся на самоизоляцию!» Губернатор Прикамья потребовал переводить людей на удаленку

Фото: краевое правительство.

Напряженным было последнее аппаратное совещание у губернатора - на нем огласили неутешительные цифры по коронавирусу: число новых случаев подтвержденных тестов растет день ото дня.

- Судя по росту заболеваемости, работодатели и жители Прикамья не полностью понимают уровень ответственности, а бездействие дорого стоит, - жестко отметил Дмитрий Махонин. - Если мы сейчас не примем все возможные усилия для разобщения людей, то у нас есть все шансы вновь уйти на строгую самоизоляцию.

Пока речь не идет о возобновлении полномасштабных ограничительных мер, таких, какие были весной. Но Дмитрий Махонин поручил срочно созвать совещание с крупнейшими работодателями региона.

- Важно везде, где это возможно, переводить жителей на удаленный формат работы, - объяснил он. - Опыт работы весной показал, что это возможно и приносит эффект по сдерживанию заболеваемости.

«Масочный режим» ужесточат

На своей странице в Инстаграм Дмитрий Махонин перечислил меры, призванные переломить ситуацию с коронавирусом.

- Поручил краевому министерству промышленности и торговли проработать вопрос с переводом работающих людей старше 60 лет на удаленку, - проинформировал глава Прикамья. - Ужесточаем контроль соблюдения карантинных мер и масочного режима в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах. С понедельника на портале «Управляем вместе» можно сообщить о подобных нарушениях.

Попросят помощи

Также Дмитрий Махонин рассказал, что краевые власти запросили у Федерации 3 аппарата КТ и 30 машин скорой помощи. Он отметил, что для противодействия инфекции будут привлекаться студенты-медики.

Новые лаборатории для тестов и койки для больных

Глава Прикамья сообщил об «антиковидных» усилиях в медицинской сфере:

- с завтрашнего дня разворачиваем 350 дополнительных коек на базе Городской больницы №2 им. Граля. В корпусе будет работать аппарат КТ и два рентгена для постановки диагноза:

- с субботы семиэтажный корпус Клинической больницы Свердловского района (бывшая ГКБ №3) перепрофилирован под лечение пациентов с коронавирусом. 167 новых коек, круглосуточный работающий аппарат компьютерной томографии. Всего для КТ-диагностики будут работать 7 аппаратов в Перми и еще 8 в других территориях края;

- закупили 201 новый аппарат ИВЛ. К концу месяца в медучреждениях края будут работать 706 ИВЛ;

- в Пермь поступили две новые установки для тестирования методом ПЦР анализов на COVID-19. Это позволит лаборатории делать в два раза больше тестов в сутки.

Языком цифр

Накануне аппаратного совещания у губернатора, 18 октября за сутки в Прикамье выявили 127 новых заболевших COVID-19, а с начала пандемии общее число инфицированных в крае составляет 11 734.