Участник «Клиники года 2020» - клиника «Евромедсервис»

Фото: «Евромедсервис»

«Евромедсервис» является одной из старейших частных клиник города Перми. Мы решаем задачи любой сложности в области проктологии, онкологии и хирургии. Мы выполнили более 20 тыс эндоскопических манипуляций (колоноскопия, ФГДС).

Помимо проктологии, онкологии, хирургии и эндоскопии Центр занимается перевозкой тяжело больных пациентов не только по городу и краю, но и по России. Нам доверяют десятки тысяч жителей города и области, которым мы помогли.

Адрес : г. Пермь, Пушкина 7. Телефон Центра +7(342)212-18-12

Сайт: http://www.evromedservis.ru