Коронавирус в Перми последние новости на 20 октября: в Пермском УФАС рассказали, что нужно делать, если в аптеках повысили цены на антибиотики или противовирусные препараты

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация с заболеваемостью дыхательных путей в Пермском крае осложняется.

Так, по информации Роспотребнадзора, в Прикамье за прошедшие сутки выявлили 127 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 65 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Языком цифр

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11 734, - отметили в краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. - Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,13 (на 18 октября – 1,12). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 127 новых инфицированных – 46 мужчин, 80 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 62 человек в возрасте 45-65, 37 человек старше 65 лет.

Подорожали лекарства, что делать?

В соцсетях жители Прикамья отмечают, что в аптеках сильно подорожали либо вовсе исчезли из продажи антибиотики и противовирусные препараты, которые используются при коронавирусе.

В Пермском УФАС объяснили, что нужно делать в этом случае.

- К сожалению, мы пока не получили ни одной конкретной жалобы по поводу повышения цен на лекарственные препараты или термометры, - рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин. - Весной мы, действительно, проверяли наличие в аптеках масок и цены на них, но делали это по обращениям граждан. Теперь такая же ситуация складывается с лекарствами, и мы ждем именно конкретных, а не расплывчатых обращений. Жалоба может быть составлена в произвольной форме. Главное, чтобы из нее следовало, что такому-то жителю Пермского края не нравится ситуация с ростом цены на те или иные препараты. Желательно приложить в подтверждение чек с указанием наименования товара и аптеки. В этом случае мы проведем полную проверку. В ближайшее время мы начнем мониторинг аптечных сетей, но будем это делать для того, чтобы выявить возможный картельный сговор, то есть следить, чтобы аптеки не повышали цены одновременно на одинаковую величину.

По словам Александра Плаксина, в аптеках, по условиям лицензирования, должен быть «не снижаемый остаток» лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно важных, в него входит и Азитромицин. В случае отсутствия в продаже таких лекарств, можно написать жалобу в Роспортебнадзор и краевой Минздрав.

Инфографика: краевой оперштаб.

Какие ограничения продлили?

- В Пермском крае принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 ноября, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Также на 2 недели продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия. Соответствующее изменение внесено в Указ о мерах по недопущению распространения COVID-19.

Для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности: социальное дистанцирование, наличие масок. В Указ губернатора №121 внесены изменения, и теперь их ношение обязательно при участии в массовых мероприятиях, разрешенных оперштабом.