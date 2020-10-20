«Ростелеком» помогает пермским предприятиям в условиях коронавируса

Фото: «Ростелеком»

Весенние ограничения в связи с коронавирусом оказались «генеральной репетицией». Тогда дистанционная работа казалась временным решением проблемы, которая вскоре разрешится. Но этой осенью многие компании вновь вынуждены были перевести своих работников на «удаленку». А, значит, серьезно задуматься об обеспечении сотрудников всем необходимым на удаленных рабочих местах, создании резерва на серверах компаний, а также о системе кибербезопасности. Все это довольно затратные мероприятия.

«Ростелеком» предлагает пермским предприятиям любого уровня возможность и сэкономить, и обеспечить себя надежной защитой от хакеров с помощью перевода удаленных рабочих мест и систем для работы предприятия в облако – виртуальный центр обработки данных (ВЦОД).

- Задача «Ростелекома» - поддержать предприятия, дать им возможность с помощью цифровых решений обеспечить постоянную работу информационных систем и полноценную защиту данных, размещенных в облаке, - говорит Александра Лещева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком». - В виртуальном ЦОДе можно разместить как системы для обеспечения работы дистанционных сотрудников, так и почтовые сервисы и сервисы «1С», а также виртуальную цифровую телефонию и данные услуги «Видеонаблюдение». Эти услуги могут позволить себе и крупные предприятия, и малый бизнес.

Для того, чтобы, находясь у себя дома, любой сотрудник мог воспользоваться информацией, хранящейся на серверах компании, при обычных условиях потребовалось бы устанавливать специальные серверы и закупать программное обеспечение. При переводе информации в «облако» доступ к ней у работников компании будет в любое время суток и с любого рабочего места.

Еще одной услугой «Ростелекома», оказавшейся популярной в период коронавируса, стало видеонаблюдение.

- С марта мы наблюдаем рост интереса к услуге видеонаблюдения в среднем на 15-20 процентов в месяц, - отметила Александра Лещева. – Особым спросом пользуется система видеонаблюдения с видеоаналитикой. Это сочетание позволяет, к примеру, отслеживать, носят ли посетители торговых центров маски или не допускать на предприятие посторонних.

«Ростелеком» предлагает предприятиям среднего и малого бизнеса бесплатное подключение сервиса видеонаблюдения под ключ. Компания берет на себя проектирование системы видеонаблюдения, прокладку кабеля от сетевого оборудования до камер, установку самих камер, настройку всего оборудования и обучение сотрудников. При подключении услуги до 20 декабря этого года в течение 30 дней установка до трех камер бесплатна, не взимается абонентская плата за услугу видеонаблюдения, монтаж оборудования внутри помещения и его настройка тоже бесплатны. Как объяснили в компании, предложение действительно для новых клиентов и тех, у кого подключены услуги «Ростелекома», но пока не подключено видеонаблюдение.

Фото: «Ростелеком»

Еще одна услуга, которая получила активное развитие весной этого года – установка тепловизоров. Они могут быть разного размера – в зависимости от нужд предприятия: большие, способные одновременно измерять температуру у семи человек, идущих в плотном потоке, и маленькие – рассчитанные на контроль температуры по одному сотруднику поочередно.

- Этими тепловизорами в Перми уже активно пользуются предприятия ритейла и заведения общественного питания для контроля температуры у своих сотрудников, -рассказал Евгений Белозеров Директор по развитию Пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Важно отметить, что в дальнейшем тепловизоры можно будет использовать в периоды других сезонных заболеваний.