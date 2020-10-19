- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В Прикамье поставлен новый рекорд по корнавирусу! На томограммы в Перми скапливаются очереди! Ситуация осложняется всплеском ОРВИ! - подобные заголовки в соцсетях рождают бурную реакцию.

Казалось бы, власти успокаивают нас, как могут, что новых «ковидных» ограничений не будет. Ну, разве что продлят их для тех, кому 65 плюс, и для ночных дискотек. Но народ уже пошел вразнос. Социальные сети пестрят постами о том, что аптечные полки пустеют. Что с них сметаются антибиотики и прочие лекарства, даже такие, которые не могут иметь отношения к COVID. Что из продажи повсеместно исчезли обычные дешевые градусники. Люди пишут, что в аптеках срочно переписывают ценники, что цены растут чуть ли не каждый день.

«Не успеваю сделать заказ, как его отменяют»

Пермяки жалуются, что в аптеках исчезли антибиотики и противовирусные препараты, которые назначают для лечения коронавируса. И что в приложениях и на сайтах аптек невозможно заказать, например, антибиотики «Левофлоксацин», «Азитромицин», «Таваник», «Сумамед», противовирусный «Арбидол».

- Не могу купить антибиотик «Азитромицин», третий раз заказ отменяют, - делится в соцсети своим невеселым опытом пермячка. - Муж мечется по городу. Я его разворачиваю по пути в одну аптеку, оформляю в другую. Но и там получается то же самое, отменяют заказ.

Кое-где этот антибиотик еще есть. Но цена выросла в несколько раз.

- Заказывал на этой неделе для друга через приложение «Планета здоровья» антибиотик «Азитромицин», 130 рублей за упаковку, это за 3 таблетки по 500 милиграммов, - отмечает другой пользователь соцсети. - Вариантов предложений в аптеках было полно. А сегодня хотел заказать лекарство для себя про запас - а нет его! В аптечном приложении «Азитромицина» вообще нет, куда делся? Сходил до аптеки ножками. «Азитромицин» нашел, но стоит он уже 400 с лишним рублей!

Но, может быть, пермяки преувеличивают?

Пробуем найти лекарства через порталы приложений. Сайты «Пермфармацея», «Аптека.ру» и «Планета здоровья» сообщают: антибиотиков «Левофлоксацина» «Азитромицина» «Таваника», «Сумамеда» в таблетках, противовирусного «Арбидола» - нет в наличии.

Отправляемся в близлежащую аптеку на улице Островского, 76.

- Из вашего списка есть только две упаковки «Азитромицина» за 240 рублей, их как раз хватит на один курс, - сообщает провизор. - Есть «Арбидол». Но его всего 5 упаковок, по 319 рублей, для лечения взрослого нужно 4 упаковки. Остальных препаратов нет.

Получается, в этой аптеке есть таблетки для лечения только одного человека. Пока. Да и то не все.

В краевом Минздраве нам сообщили, что аптеки региона не подведомственны Министерству здравоохранения Пермского края.

- Мы можем только рекомендовать обеспечить наличие лекарственных препаратов в продаже, - ответили в этом ведомстве.

Термометры завозят, но тут же раскупают

- А вы в курсе, что обычные ртутные термометры сейчас жуткий дефицит? – это еще одно тревожное сообщение в соцсети. - В шести аптеках рядом с домом не нашел их. И даже электронных нет. В одной встретил инфракрасный термометр за 2700 рублей . Забрел в Перммедтехнику – там электронные остались за 450.

С приходом осени бешеным спросом в Перми стали пользоваться термометры. Сначала пермяки раскупили ртутные, потом электронные. Сейчас на сайтах аптек в графе «ртутный» или «электронный термометр» стоит «нет в наличии», но покупателей обещают проинформировать, когда товар появится в продаже.

В одной сети нам все же удалось найти ртутный термометр, но чтобы купить его, нужно было отправляться в Полазну.

- Градусников действительно нет, - развела руками провизор в одной из пермских аптек. - К нам на днях завезли 12 ртутных термометров, за несколько часов мы их распродали.

Дорогие инфракрасные градусники купить пока еще можно. Правда, цена на новый современный «пистолетик» китайского производства немалая – в районе 3500 рублей. Это если он имеет регистрационное удостоверение. Ну, а прибор без такого удостоверения можно купить раза в два дешевле.

- Зарегистрированные термометры берут в основном организации, которым нужно отчитаться перед Роспотребнадзором, что они проводят измерение температуры сотрудников или клиентов сертифицированными аппаратами, - объясняют провизоры.

Дома, понятно, документы на градусник никто не спросит. Но специалисты отмечают, что измерение температуры ртутным термометром все-таки точнее. Того же мнения придерживаются и многие пользователи соцсетей.

- Ртутный градусник – самый точный, и когда я чувствую, что у ребенка повышенная температура, то ставлю именно его, - говорит пермячка, мама пятилетней дочки. – А инфракрасный градусник, которым нам измеряют температуру в детском саду, может показать в течение одной минуты и 35,8, 36,0 и 36,6 градусов.

Помимо всего прочего инфракрасным термометром нужно уметь правильно пользоваться.

- Например, если вы измеряете им температуру в домашних условиях, то можно подносить прибор ко лбу, но если человек только что пришел с улицы, лучше приставить его к запястью, которое было закрыто одеждой, - посоветовали в компании «Экомедтехника».

«Нам нужны конкретные обращения»

Когда этой весной возник дефицит ажиотажный спрос на маски, многие продавцы тоже взвинчивали на них цены. Тогда к делу подключились антимонопольщики. Тех, кто не мог разумно обосновать необходимость повышения цен, наказывали. Почему в Пермском УФАС не могут так поступить в случае с лекарствами и градусниками?

- К сожалению, мы пока не получили ни одной конкретной жалобы по поводу повышения цен на лекарственные препараты или термометры, - рассказал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми» (96,6 FM) руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин. - Весной мы, действительно, проверяли наличие в аптеках масок и цены на них, но делали это по обращениям граждан. Теперь такая же ситуация складывается с лекарствами, и мы ждем именно конкретных, а не расплывчатых обращений. Жалоба может быть составлена в произвольной форме. Главное, чтобы из нее следовало, что такому-то жителю Пермского края не нравится ситуация с ростом цены на те или иные препараты. Желательно приложить в подтверждение чек с указанием наименования товара и аптеки. В этом случае мы проведем полную проверку. В ближайшее время мы начнем мониторинг аптечных сетей, но будем это делать для того, чтобы выявить возможный картельный сговор, то есть следить, чтобы аптеки не повышали цены одновременно на одинаковую величину.

По словам Александра Плаксина, в аптеках, по условиям лицензирования, должен быть «не снижаемый остаток» лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно важных, в него входит и Азитромицин. В случае отсутствия в продаже таких лекарств, можно написать жалобу в Роспортебнадзор и краевой Минздрав.