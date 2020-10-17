Коронавирус в Перми последние новости на 18 октября: 119 заболевших и 8 летальных исходов

В лабораториях Пермского края за сутки проведено 8 267 тестов на COVID-19. Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, на утро 18 октября всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 11 482 человек. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено рекордное число новых случаев заражения COVID-19 – 119. Из них 70 человек проходят лечение в больницах, 49 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 119 новых инфицированных – 49 мужчин, 68 женщин, 2 ребенка (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 47 человек в возрасте 45-65, 47 человек старше 65 лет.

В связи с тем, что среди вновь заболевших становится все больше пожилых людей, на оперштабе было принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 ноября.

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 8 267 тестов на COVID-19. Всего же в регионе проведено 683 451 исследований на коронавирус, обследованы 610 819 жителей региона. Таким образом, тест на COVID-19 прошел каждый четвертый житель Прикамья.

Инфографика: оперштаб

За минувшие сутки из больницы выписаны 76 человек. Общее количество выздоровевших составляет 7762.

Также за прошлые сутки зафиксированы пять смертей от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 342 человека, и еще 219 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.