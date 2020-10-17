Минздрав Прикамья о лечении 69-летнего мужчины, умершего от пневмонии: «Отклонений от стандартов не было»

2 октября Валерия Гилева госпитализировали Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В краевом Минздраве сообщили о первых результатах проверки оказания медицинской помощи Валерию Гилеву, который скончался от пневмонии.

Напомним, 69-летний мужчина еще в сентябре заболел пневмонией, у него резко поднялась температура. Затем, как он написал в соцсетях, он долго не мог дождаться скорой помощи. Госпитализировали его только через две недели. Все это время он вел виртуальный дневник своей болезни. А 11 октября Валерий Гилев умер в больнице.

После смерти мужчины следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможного неоказания медицинской помощи в полном объеме.

Свою проверку провело и министерство здравоохранения Пермского края.

- Мы запросили всю документацию по данному случаю, как в станции скорой медицинской помощи, так и в поликлинике по месту жительства, в том числе, будем по дням сверять карту оказания ему медицинской помощи с его интернет-дневниками в социальных сетях, - сообщили «Комсомолке» в Минздраве. - В результате проверки установлено, что неотложная помощь приезжала к пациенту 18, 21 сентября, 2 октября.

По данным Минздрава, 18 сентября показаний к госпитализации выявлено не было: температура не поднималась выше 38 градусов, хрипов в груди не было. 21 сентября бригада неотложной помощи увезла Валерия Гилева на КТ в госпиталь войны, где была выявлена двухсторонняя пневмония.

- Пациенту была предложена госпитализация в профильный стационар, от которой он письменно отказался, - уточнили в ведомстве. – 2 октября при ухудшении самочувствия пациента госпитализировали в городскую больницу №6. Дополнительно данный случай был разобран на оперативном совещании администрацией городской больницы №6, при анализе амбулаторной карты отклонений от стандартов лечения выявлено не было.