Пермяки жалуются на невозможность дождаться неотложки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу несколько пермяков пожаловались в редакцию на то, что служба неотложной помощи игнорирует вызовы от людей, получивших положительные результаты тестов на коронавирус в частных клиниках.

- Мне звонят из поликлиники, спрашивают: «Нам поступил от вас вызов. А у вас постановление есть от Роспотребнадзора о том, что у вас ковид?». Я говорю: «Нет, есть положительный тест из частной клиники». Звоните, говорят, в Роспотребнадзор, пускай вам дадут заключение, только потом к вам выедет ковидная бригада. Они, что, издеваются???? Мне еще 5 дней дозваниваться до Роспотребнадзора, потом они приедут, потом сделают тест, еще неделя пройдет, и только потом ко мне отправят ковидную бригаду? Реально умереть проще, чем врача ждать, - рассказала пермячка Татьяна.

- За неделю болезни никто ни разу не пришел, хотя я сразу зарегистрировалась на горячей линии. Типа, помирай тихо сама. Я в Роспотребнадзор сразу сообщила и меня зарегистрировал, и мужа как контактного, но данные по мне так и не появились в поликлинике, - пожаловалась другая наша читательница, также получившая положительный результат теста в частной клинике.

Ситуацию прокомментировали в Минздраве:

- Результаты положительных тестов частные лаборатории обязаны передавать в Роспотребнадзор. Они, в свою очередь, передают эту информацию в вашу поликлинику по месту жительства. Рекомендуем пациентам обращаться в региональное отделение Роспотребнадзора и уточнить: выдано ли на них предписание и номер этого предписания.

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили о режиме работы телефонов, куда можно звонить по вопросам, связанным с COVID-19.

Телефоны: 258 07 87, 236 48 77, 239 33 94, 236 51 90, 239 31 20, 236 41 52, 208 34 68. С понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00.

Правда, остается непонятным, почему в век современных технологий данные от одного ведомства к другому ползут, как будто посланные с запряжкой улиток. И больные вынуждены сами дозваниваться по вечно занятым телефонам.