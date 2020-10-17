Яркие кадры первого снега в Перми

Фото: Елена Гилязова

Природа в Прикамье этой осенью переменчива, как сердце красавицы. То мрачная хмарь, проливные дожди, то почти летнее тепло в середине октября – а за ним первый снег.

Фото: Олег Хвацкий

Пермяки в социальных сетях делятся видами заснеженных крыш, лужаек и автомобилей со словами: «Если в фейсбук вы смотрите раньше, чем в окно по утрам», «Красиво на фото, вот пусть и остается такая погода на фото».

Крыши и дороги покрылись снегом Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Долго первый снег на улицах не залежится. Но погода все больше становится осенней.

Фото: Анна Орлова

- Ночь на воскресенье ожидается холодной, температура до -2…-7°. По югу края начнутся осадки, которые в ночь на понедельник охватят всю территорию края и будут сопровождаться усилением ветра. Предварительно, в южной части края это будут дожди, а по северу и востоку значительная часть может выпасть в виде мокрого снега, - сообщили синоптики.

Фото: Наталья Радкевич.

А МЧС предупреждает: будьте осторожны на дорогах. По данным ведомства, Пермский край входит в число российских регионов, где из-за снега часто происходят крупные ДТП. Кстати, ГИБДД напоминает автовладельцам, что нужно поменять резину на зимнюю, если вы этого еще не сделали.