Пермяки выбрали лучшего участкового края

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Поздно вечером капитан полиции Алексей Лазарев возвращался домой и услышал рев мотора. Оказалось, «рычал» ВАЗ-2107, который на тросе буксировал старенькую «Ладу». А за рулем находится подросток. Перекрыв дорогу своим автомобилем, участковый остановил машину. Пассажирами в ней были еще два подростка. Парни признались, что угнали старенькую легковушку, чтобы сдать ее на металлолом. Но благодаря участковому автомобиль вернули владельцу.

Это только одна из ситуаций, которую оперативно разрешил участковый уполномоченный отдела МВД России по Нытвенскому району капитан полиции Алексей Лазарев. Более 15 лет он служит в полиции, из них пять – в качестве участкового. И жители поселка станции Чайковская высоко ценят его труд.

В ночь на 17 октября завершилось онлайн-голосование регионального тура всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Из 10 участковых уполномоченных полиции, служащих в разных районах Прикамья, победителем стал Алексей Лазарев. Свои голоса за него отдали 544 человека.

- Административный участок, где служит Алексей Лазарев, считается самым сложным во всем Нытвенском городском округе, - рассказали в краевой полиции. - Проживает здесь чуть больше трех тысяч человек, но безработица толкает местных жителей к асоциальной жизни. Кражи, грабежи, и другие преступлений совершаются под воздействием алкоголя.

Вот и еще один эпизод из службы Лазарева. Однажды в два часа ночи он выехал по вызову к дедушке. Трое молодчиков вытащили пенсионера из постели, избили и ограбили. Смогли поживиться только алюминиевой канистрой, которую тут же сдали скупщику, а на вырученные деньги купили спиртное. Капитан полиции вычислил преступников и, несмотря на угрозы, доставил их в отдел полиции, где они признались в нападении на пенсионера.

- Моя профессия, конечно, не из легких, но я знаю, что работаю там, где нужен людям. Стараюсь никогда не унывать. Знаете, как бывает: ты улыбнулся, и тебе улыбнулись в ответ, - говорит Алексей Лазарев.

Сейчас капитану полиции предстоит участие в третьем, всероссийском туре конкурса. Пожелаем ему удачи.