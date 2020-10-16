Коронавирус в Перми последние новости на 17 октября: количество заболевших за неделю выросло на 18 процентов

За минувшие сутки в Прикамье было выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает бить рекорды. По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 17 октября количество инфицированных COVID-19 составило 11363 человек. За минувшие сутки в Прикамье было выявлено 115 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 60 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 50 мужчин, 61 женщина, 4 ребенка (2 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 62 человека в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

За эту неделю в Пермском крае выявлено 742 заболевших коронавирусом, что на 18 процентов больше, чем за прошлую. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе составляет 437,16 на 100 тысяч населения.

За минувшие сутки из больниц выписаны 74 человека. Общее количество выздоровевших составляет 7686.

Также за прошлые сутки зафиксированы четыре смерти от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 337 человек, и еще 216 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

Инфографика: оперштаб

Как сообщили в региональном оперштабе, чаще всего заражаются COVID-19 граждане работоспособного возраста и пожилые. В связи с этим принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 ноября.

До этого же времени продлены ограничения, продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских развлекательных центров, ограничено проведение культурно-массовых мероприятий. Во время массовых мероприятий, разрешенных оперштабом, обязательно ношение масок всеми участниками.