Коронавирус в Перми: оперштаб продлил ограничения

Масочный режим также продлен Фото: архив "КП"

По данным Роспотребнадзора, за эту неделю в Пермском крае выявлено 742 заболевших коронавирусом, что на 18 процентов больше, чем за прошлую. Всего COVID-19 инфицировано 11363 человека.

- Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 437,16 на 100 тысяч населения, - сообщили в региональном оперштабе. - Чаще всего заражаются COVID-19 граждане работоспособного возраста и пожилые. В связи с этим принято решение о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 1 ноября.

До этого же времени продлены ограничения, продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских развлекательных центров, проведение культурно-массовых мероприятий. Во время массовых мероприятиях, разрешенных оперштабом, обязательно ношение масок всеми участниками.

- Маска необходима даже при пятиминутном посещении продуктового магазина, - уточняют в оперштабе. - Жителям края рекомендуется мыть руки, пользоваться антисептиками, исключить посещение мест массового скопления людей. В регионе введены меры контроля масочного режима: проходят проверки торговых сетей, а также общественного транспорта.