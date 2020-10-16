Покровские посиделки, спектакли из Питера и засекреченные документы: Что можно посмотреть в Перми в ближайшие дни

Фото: Андрей Чунтомов.

Покров Пресвятой Богородицы

17 октября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отметят Покров Пресвятой Богородицы. Большой религиозный праздник, который отмечается 14 октября, в народной культуре имеет свои традиции и обряды. С Покрова завершались полевые работы, и начиналась пора свадеб, а также наступало время посиделок. Считалось, если «весело Покров проведешь – дружка найдешь».

Программа праздника:

12.00. Встреча гостей.

12.15. Певческие мастер-классы и мастер-классы по прядению.

13.00. Вечерка.

13.45. Фрагмент свадебного обряда.

14.15. Обрядовое кормление лошади последним снопом.

Участие в празднике примут: фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка», студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», ансамбль «Семейка», фольклорный проект «Река», Александр и Светлана Шаврины из Карагая.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

Пермский район, с. Хохловка

Расписание автобуса №340 «Пермь-Хохловка»:

из Перми: 7.25, 9.55, 11.05, 14.05. 18.05;

из Хохловки: 8.35, 11.30, 16.00, 18.00, 19.30

17 октября с 12.00 до 14.30 (0+)

Билеты: 180 рублей, льготные – 130 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.

«Забытый текст»

В годы войны Ленинградский театр юного зрителя был эвакуирован в Березники. И сейчас в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!» ведущие артисты санкт-петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева представят читки двух пьес советских драматургов: «Домик на окраине» А. Арбузова и «Русские люди» К. Симонова. Спектакли по этим пьесам входили в репертуар театра во время войны и игрались во время эвакуации на сцене Дворца культуры им. Ленина в Березниках.

16 октября - читка пьесы «Домик на окраине» Алексея Арбузова, написанной в 1943 году. В центре сюжета — история трех сестер Веры, Надежды и Любови, с последних мирных дней и до середины войны. 17 октября - читка пьесы «Русские люди» Константина Симонова о горстке бойцов Красной Армии, находящихся во вражеском окружении

Завод Шпагина,

ул. Советская, 1.

16 октября в 19.00, 17 октября в 16.00. (6+)

Вход свободный, без предварительной регистрации.

«Выкорчеванные»

16 октября в Музее современного искусства PERMM откроется выставка «Выкорчеванные», посвященная раскулачиванию и сплошной коллективизации. В основе экспозиции - архивные документы из ранее засекреченных или малодоступных фондов органов партийно-государственного руководства в Прикамье, разных ведомств и организаций, а также материалы архива устной истории Пермского «Мемориала» - видеоинтервью с жертвами массовых депортаций.

Музей современного искусства PERMM,

Б. Гагарина, 24

Билеты: 200 рублей, льготные – 100 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.

Выставка продлится до 30 октября (12+).