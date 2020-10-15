Коронавирус в Перми последние новости на 16 октября: у 95% всех заболевших диагностируется ОРВИ

И у 95% всех обратившихся за медицинской помощью, диагностируется именно ОРВИ, а не коронавирус. Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 16 октября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 11248 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 111 новых случаев заражения COVID-19: 73 человека проходят лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 111 новых инфицированных – 46 мужчин, 63 женщины и два мальчика. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 59 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.

В больницах края сейчас находятся 1597 пациентов, дома на карантине под наблюдением врачей – 2670 человек.

- Ежесуточный прирост больных составил 1%, коэффициент распространения болезни -1,1, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с инфекцией.

По информации краевого Минздрава, эпидемический порог по ОРВИ сейчас превышен в Прикамье на 19% . И как рассказала заведующая пермской поликлиникой №1, у 95% всех обратившихся за медицинской помощью, диагностируется именно ОРВИ, а не коронавирус.

- При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом по телефону поликлиники по месту прикрепления, дождаться его прихода, получить первичный осмотр, а затем лечиться согласно рекомендациям, - пояснили в минздраве. - Единый телефон неотложной помощи (для жителей Свердловского, Мотовилихинского, Индустриального, Кировского и Дзержинского районов Перми): +7 (342) 270-09-03. Количество операторов сейчас увеличено до 24.

Кроме того, получить удаленную консультацию по лечению респираторных заболеваний и коронавирусу можно по единому номеру: +7 (342) 258-07-87. Специалисты колл-центра могут подсказать контакты для вызова врача, условия, при которых возможна госпитализация, пояснить, с какими симптомами необходимо сдать тест на COVID-19, и ответить на другие актуальные вопросы. В данный момент на горячей линии работают 30 операторов.