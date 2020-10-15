Идти в поликлинику, вызывать врача или звонить в «скорую»?

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С приходом осени в дополнение к коронавирусу пермяки стали болеть ОРВИ и даже грипповать. И тут впору растеряться. Как быть, если появились кашель и насморк? И подскакивает температура? Отправляться в поликлинику самому? Вызывать врача на дом? Или сразу звонить в «скорую»?

- Действительно, в Пермском крае наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, и у многих возникают вопросы, как себя вести при появлении тех или иных признаках заболевания, – говорит заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ ПК «ГКП г.Перми» Ольга Строгая. – Мы ведь не можем самостоятельно отличить ОРВИ от коронавируса, правда? Можно предложить несколько действий в том случае, если нет одышки и не стало трудно дышать. Алгоритм обращений за медпомощью зависят от степени недомогания, перечислим возможные сценарии поведения.

Идем в поликлинику

- Если температуры тела повысилась до 37,5 градусов, появились боли в горле, кашель, насморк, но нет нарушения дыхания и общее самочувствие удовлетворительное – следует обратиться в поликлинику самостоятельно. В каждой поликлинике Пермского края сейчас открыты кабинеты неотложной медицинской помощи, где вас примут в тот же день, без предварительной записи, в часы работы лечебного учреждения.

Вызываем участкового терапевта на дом

- Если температура от 37,5 до 38,5 градусов, болит горло, появился кашель, слабость, но нет одышки и затруднения дыхания – нужно вызвать врача на дом. В течение работы поликлиники доктор посетит больного, посмотрит, окажет медицинскую помощь и назначит лечение.

Звоним в неотложку

- Вызвать неотложку днем следует при таких симптомах заболевания: при температуре от 38,5 до 39 градусов, при болях в горле, кашле, насморке, сильной слабости, головной боли, при рвоте и диарее. Но это - если нет затруднения дыхания.

Вызываем скорую помощь

- «Скорую» необходимо вызывать, если есть два или более признака: затруднение дыхания, боли в груди, температура тела поднялась выше 38 градусов, наблюдается сухой кашель, сильно болит голова.

Ольга Строгая предупреждает, что новая коронавирусная инфекция недостаточно изучена, и очень важно не пропустить момент, когда пациенту необходимо срочно оказать медицинскую помощь.

- Для раннего выявления как обычных пневмоний, так и коронавирусных применяются лучевые методы диагностики, - объясняет она. - К ним относятся флюорография, рентгенография, а также компьютерная томография легких (КТ). Однако не нужно сломя голову бежать и делать томограмму при легком недомогании, лучше довериться врачу. Именно он должен определить метод исследования, оценив состояние больного.

ВАЖНО

Что делать, если в семье кто-то заболел?

Допустим, вы обратились за медпомощью, и врач определил, что вам можно лечиться амбулаторно – дома. Как должны вести себя вы и ваши родные, чтобы болезнь не распространилась дальше?

- Желательно выделить для больного отдельную комнату, - советует Ольга Строгая. - Если это невозможно, то, по крайней мере, надо соблюдать дистанциирование от него в полтора метра. Нужно до минимума ограничить его контакты с близкими, особенно с детьми, пожилыми людьми, а также с теми, у кого есть хронические заболевания. Очень важно регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности и предметы, к которым больной мог прикасаться, как можно чаще мыть руки, и обязательно носить маску и перчатки. По возможности нужно выделить кого-то одного, кто будет ухаживать за больным.